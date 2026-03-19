Rareș Bogdan salută decizia a zece lideri europeni, printre care și președintele Nicușor Dan, de a cere oficial revizuirea regulilor „verzi” impuse de Bruxelles. Aceștia au transmis o scrisoare comună șefilor UE prin care solicită modificarea rapidă a legislației energetice până la sfârșitul lunii mai, pentru a opri declinul industriei continentale.

Rareș Bogdan afirmă că avertizează de cinci ani asupra pericolelor pe care politicile de mediu agresive le au asupra economiei.

„Green Deal – risc existențial! O spun de 5 ani. Acum o afirmă răspicat 10 șefi de stat și de guvern din UE, printre care și Nicușor Dan. Bine că s-au trezit! Măcar să nu fie prea târziu. România, Italia, Grecia, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Croația și Slovacia au semnat o scrisoare adresată șefei Comisiei Europene și președintelui Consiliului European și au cerut revizuirea rapidă a legislației verzi din energie și reducerea presiunii asupra industriei. Revizuire până la sfârșitul lunii mai!”

Acesta susține că schema de taxare a emisiilor de carbon a dus la scumpirea uriașă a energiei și a împins sectoare strategice aproape de faliment. Potrivit acestuia, deși schimbările climatice sunt importante, tranziția ecologică nu trebuie să distrugă prosperitatea și autonomia strategică a Europei în fața competitorilor globali.

„Semnatarii critică schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și atrag atenția că Uniunea se află într-un moment critic. Și au dreptate! Dacă tot punem cap de afiș competitivitatea, deciziile luate acum își vor pune amprenta pe următoarele decenii de dezvoltare – autonomia strategică, poziția tehnologică, prosperitatea. Sigur, nu trebuie ignorate schimbările climatice, dar tranziția la economia verde nu trebuie să împingă jumătate din continent la faliment. Ce mai spun semnatarii: Energia s-a scumpit enorm, tranziția la verde este prea costisitoare din cauza inflației, soluțiile de decarbonizare nu rezolvă problema sectoarelor cu emisii ridicate. Și sunt industrii strategice!”

Acesta a spus că, deși noile soluții ecologice sunt binevenite, ele nu trebuie adoptate cu prețul autodistrugerii economice a statelor membre.

„Liderii europeni cer revizuirea ETS astfel încât să se atenueze impactul asupra prețurilor la electricitate, reducerea volatilității prețului carbonului și să prelungirea perioadei în care companiile beneficiază de certificate gratuite, inclusiv după 2034, dar și să încetinească eliminarea treptată a cotelor gratuite începând cu 2028, oferind companiilor mai mult timp să se adapteze. Mai pe șleau: sunt bune trotinetele, dar să nu fim chiar proști!”

