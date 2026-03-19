Liderii UE nu l-au putut convinge pe Orbán. Premierul maghiar spune nu împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii UE l-au acuzat pe Viktor Orbán de trădare și de rea-credință, dar nu au reușit să-l convingă pe premierul Ungariei să renunțe la blocajul impus asupra unui împrumut vital de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, relatează The Guardian.

Mai mulți lideri și-au exprimat în mod clar criticile la adresa lui Orbán, care refuză să aprobe împrumutul pe care UE l-a convenit anul trecut.

Potrivit unui diplomat citat de Politico, președintele Consiliului European, António Costa, a numit comportamentul lui Orbán ca fiind „inacceptabil” și o încălcare a termenilor de cooperare care stau la baza UE. Costa a subliniat că niciun lider nu a încălcat vreodată „această linie roșie”.

Decizia lui Orbán vine într-un moment în care Ucraina rămâne fără bani. Oficialii UE doresc ca primele tranșe din împrumut să fie disponibile pentru Kiev de la începutul lunii aprilie.

Însă Orbán, alături de aliatul său, premierul slovac Robert Fico, a refuzat joi să semneze o declarație a Consiliului European în care se „așteaptă cu interes” eliberarea fondurilor pentru Ucraina.

Două surse europene au declarat pentru The Guardian: „Orbán a fost de neclintit în sesiunea dedicată Ucrainei”, a spus una dintre ele.

Vorbind în sală, premierul ungar Viktor Orbán a respins ideea că blocajul său privind aprobarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina este legat de viitoarele alegeri, numind informația „total nefondată”, a declarat un oficial familiarizat cu discuțiile, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.

Orbán i-a acuzat pe ceilalți lideri că sunt mai preocupați de Ucraina decât de Ungaria și a spus că este o „problemă existențială” pentru Budapesta.

Nicușor Dan și alți 9 lideri europeni îi cer Ursulei von Der Leyen să revizuiască „legislația verde”. Ce scrie în scrisoarea adresată șefei Comisiei

Liderii UE se reunesc la Bruxelles. Orbán susține că nu va ceda și nu va permite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei

FLASH NEWS După ce Trump a cerut Japoniei ajutorul militar pentru deblocarea Strîmtorii Ormuz, Sanae Takaichi merge la Casa Albă cu 250 de cireși
18:13
După ce Trump a cerut Japoniei ajutorul militar pentru deblocarea Strîmtorii Ormuz, Sanae Takaichi merge la Casa Albă cu 250 de cireși
FLASH NEWS O rafinărie din Haifa, în flăcări după un atac al Iranului
18:00
O rafinărie din Haifa, în flăcări după un atac al Iranului
CONTROVERSĂ Alegerile din Ungaria: o înfrângere a lui Orbán nu înseamnă automat sfârșitul moștenirii acestuia. Ce poate face dacă pierde scrutinul
17:45
Alegerile din Ungaria: o înfrângere a lui Orbán nu înseamnă automat sfârșitul moștenirii acestuia. Ce poate face dacă pierde scrutinul
CONTROVERSĂ Israelul îl contrazice pe Trump și dezvăluie că atacul asupra zăcămintelor South Pars din Iran a fost coordonat de SUA
17:45
Israelul îl contrazice pe Trump și dezvăluie că atacul asupra zăcămintelor South Pars din Iran a fost coordonat de SUA
INEDIT Cum arată o pensionară de 70 de ani după procedura de lifting facial. Internauții l-au numit pe medic „omul-miracol”
17:35
Cum arată o pensionară de 70 de ani după procedura de lifting facial. Internauții l-au numit pe medic „omul-miracol”
NEWS ALERT Și Italia anunță scăderea prețului la carburanți. Anunțul a fost făcut de premierul Meloni
17:27
Și Italia anunță scăderea prețului la carburanți. Anunțul a fost făcut de premierul Meloni
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Dan Negru, mesaj dur despre spitalele bombardate și rolul uitat al Crucii Roșii: „E liniște printre influencerii, vedetele, politicenii implicații în...”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă în creierul oamenilor cu ADHD, a descoperit un studiu
FLASH NEWS După doi ani de blocaj, procesul în care Dan Dungaciu e acuzat de abuz în serviciu poate începe. CAB a respins definitiv contestația depusă de acesta
18:19
După doi ani de blocaj, procesul în care Dan Dungaciu e acuzat de abuz în serviciu poate începe. CAB a respins definitiv contestația depusă de acesta
EMISIUNI OFF The Record I Invitat: Radu Marinescu, ministrul Justiției
18:11
OFF The Record I Invitat: Radu Marinescu, ministrul Justiției
EDUCAȚIE Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
18:10
Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
SURSE Bolojan era pregătit să arunce ţara în haos dacă nu rămânea premier. Când toţi credeau că USR va fi scos de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL
17:59
Bolojan era pregătit să arunce ţara în haos dacă nu rămânea premier. Când toţi credeau că USR va fi scos de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL
SCANDALOS Campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni naște noi controverse. Aparatura medicală folosită pentru președintele Nicușor Dan ar fi fost expirată. Dovada apare chiar în imaginile oficiale ale Administrației Prezidențiale
17:25
Campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni naște noi controverse. Aparatura medicală folosită pentru președintele Nicușor Dan ar fi fost expirată. Dovada apare chiar în imaginile oficiale ale Administrației Prezidențiale
FLASH NEWS Principalul aliat al lui Putin din Europa, invitat de Donald Trump la Casa Albă
17:17
Principalul aliat al lui Putin din Europa, invitat de Donald Trump la Casa Albă

Cele mai noi

Trimite acest link pe