Principalul aliat al lui Putin din Europa, invitat de Donald Trump la Casa Albă

Încă de la preluarea celui de-al doilea mandat, Donald Trump a invitat la Casa Albă atât lideri din țări prietene, cât și lideri ai unor țări controversate. Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ar putea vizita în curând Statele Unite, a declarat joi un emisar american, o călătorie care ar marca un progres pentru veteranul lider autoritar, în încercarea sa de a pune capăt anilor de izolare față de Occident.

John Coale a făcut aceste declarații după ce s-a întâlnit joi cu Lukașenko, unul dintre principalii apropiați ai lui Vladimir Putin din Europa. Presa de stat din Belarus l-a citat pe Coale, afirmând că cele două părți lucrează la organizarea unei vizite a liderului de stat. Cei doi au discutat, de asemenea, despre posibilitatea redeschiderii ambasadei SUA din Minsk, pe care Washingtonul a închis-o după ce Belarus a permis Rusiei să invadeze Ucraina de pe teritoriul său în februarie 2022.

În schimbul normalizării relațiilor, SUA îl presează pe Lukașenko să elibereze peste 1.100 de belaruși, conform grupurilor pentru drepturile omului, care se află în prezent în închisoare din cauza activităților politice sau pentru drepturile omului.

Aleksandr Lukașenko, care este la putere din 1994, a fost mult timp tratat ca un paria de către Occident din cauza istoricului său în materie de drepturi ale omului și a sprijinului acordat Rusiei în conflictul din Ucraina.

