Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură CNAIR

Șoferii români pot face verificare de rovinietă online, pe platforma oficială CNAIR. Serviciul este accesibil oricărei persoane care deține un autoturism. Accesarea site-ului și verificarea este gratuită, iar proprietarul poate afla instant dacă are taxa de drum plătită sau nu.

Verificarea rovinietei după număr se poate face foarte simplu prin site-ul oficial CNAIR sau oric e platformă autorizată online. Proprietarul mașinii trebuie să introducă pe platformă numărul de înmatriculare al vehiculului în format corect, fără spații sau alte caractere. În unele situații, poate fi solicitată și seria de șasiu, cunoscută și sub denumirea de VIN, pentru a se identifica exact autovehiculul.

După verificarea codului de securitate, sistemul procesează instant solicitarea și afișează rezultatul. Șoferul află astfel care este statusul rovinietei, valabilă, expirată sau inexistentă, dar și care este perioada exactă de valabilitate, data de început și cea de expirare, precum și categoria din care face parte vehiculul.

Un avantaj inportant al ac estui sistem este faptul că verificarea este complet gratuită și nu necesită crearea unui cont sau furnizarea unor date personale suplimentare.

Riscurile de a circula fără vinietă

Rovinieta este obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România, iar lipsa acesteia este sancționată. Verificarea nu se face doar în trafic, ci și automat, printr-un sistem de camere fixe și mobile care citesc numerele de înmatriculare. Astfel, chiar și o singură deplasare fără rovinietă valabilă poate duce la amendă, fără ca șoferul să fie oprit pe loc.

Amenzile pentru autoturisme pornesc, de regulă, de la câteva sute de lei și pot ajunge până la aproximativ 1.000 de lei, în timp ce pentru vehiculele de transport pot depăși chiar și 20.000 de lei. În plus, pe lângă amendă, șoferul este obligat să achite și contravaloarea rovinietei pentru o perioadă minimă.

Prețul rovinietei la zi

În 2026, tarifele pornesc de la aproximativ 3,5 euro pentru o rovinietă valabilă o zi. Pentru 10 zile costul este în jur de 6 euro, pentru o lună aproximativ 9,5 euro, iar pentru 60 de zile aproximativ 15 euro. Cea mai scumpă variantă este rovinieta anuală, care ajunge la aproximativ 50 de euro. Pentru vehiculele comerciale sau pentru cele utilizate în transportul de marfă și pasageri, costurile sunt mai mari și sunt stabilite în funcție de categoria vehiculului și masa totală autorizată.

Astfel, orice șofer poate să facă o verificare de rovinietă după număr de înmatriculare, procedura fiind posibilă pe site-ul CNAIR.

