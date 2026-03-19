Pregătiți-vă pentru un nou val de scumpiri! După ce a explodat prețul carburanților, urmează cel al pâinii. Alimentul de bază este așteptat să crească cu 10%

Veștile proaste continuă să îi lovească pe români. După explozia prețului carburanților, prețul pâinii și al produselor de panificație din România ar putea crește până la finalul acestei luni, cu până la 10%. Scumpirea vine pe fondul majorării prețului la carburanți și a lipsei de măsuri guvernamentale pentru protejarea industriei alimentare, spune președintele organizației patronale Rompan, Aurel Popescu. 

„Se pare că da (să ne aşteptăm la scumpirea pâinii şi a produselor de panificaţie n.r.), pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară şi este foarte grav ceea ce se întâmplă. (…) Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetăţeanului. Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preţ de cost şi atunci nu putem susţine treaba aceasta mult timp. Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut şi foarte curând o să trebuiască să ieşim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârşitul lunii, cred, maxim”, a precizat Aurel Popescu.

Liderul patronatului din industria morăritului și panificației spune că scumpirea alimentului de bază este posibilă cu un procent de „o cifră”, însă mărirea ar putea fi și mai mare dacă se va ajunge ca litrul de motorină să se vândă cu prețuri în intervalul de 12-15 lei.

„În momentul de față cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează ce se spune, că e 12 – 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei și nu vreau să arunc în aer nu știu ce”.

„Este clar că trebuie redus preţul la pompă”

De asemenea, Aurel Popescu spune că pentru a limita impactul asupra consumatorilor, Rompan a propus Guvernului mai multe măsuri, inclusiv reducerea accizelor și a TVA pentru combustibil, accesul industriei alimentare la energia la preț de producător și acordarea de scheme de sprijin similare celor destinate altor sectoare.

„Este foarte simplu. Noi i-am propus Guvernului trei modalităţi: unu să reducă acciza şi taxa pe valoarea adăugată pentru combustibil şi se întâmpla la toată lumea şi era toată lumea cât de cât liniştită. A doua variantă, să fim cu furnizori care sunt şi producători de energie, cum este Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi de gaze, cum e Romgazul. Şi atunci, dacă am avea preţul de producător, poate reuşim să ţinem pe loc şi preţurile la alimente. Şi a treia variantă, este clar că trebuie redus preţul la pompă şi aşa cum se dau tichete pentru agricultori, cum se dau pentru transportatori, se pot da şi pentru industria alimentară”, a mai spus preşedintele Rompan.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe