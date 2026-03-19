Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu pe tema celui mai fierbinte subiect politic, adoptarea bugetului. Invitatul Gândul consideră că actuala criză este un efect direct al rezistenței acerbe a premierului Bolojan la orice sugestii care îi contrazic ideile.

Bolojan are o inflexibilitate bovină, a remarcat Doru Bușcu în studioul Gândul. Defect care e o explicație majoră pentru tergiversarea formei finale a bugetului. Comentând pe marginea crizei bugetului, invitatul a remarcat că soluția găsită exista, deci faptul că au avut nevoie de atâta timp arată incompetența decidenților.

De ce a cedat totuși Bolojan? Răspunsul ar putea veni de la Cotroceni

În altă ordine de idei, Bușcu avansează ideea că cedarea finală a premierului de azi are legătură directă cu o intervenție de la nivel prezidențial, alimentată de presiunea mediului de afaceri.

”Cred că Nicușor Dan, printr-o voce ceva mai baritonală decât a lui, a transmis pe linie telefonică sau printr-un plic, Băieți, ia dați-vă cu capul de pereți și ieșiți repede repede cu o declarație, că lumea ia foc. Pentru că sunt foarte multe reacții, mai ales pe zona asta socială, pe toate straturile. Comunitatea de business pur și simplu și-a pierdut răbdarea. Au lăsat-o nervii și a început să ia poziții vocale. Era oală sub presiune. Atunci au căzut la pace, dar cred că în urma unei intervenții. De-aia Nicușor a fost așa senin”.

Invitatul mai apreciază că, dacă totuși se mai întârzie chiar și în prezentul context, partidele din coaliție, mai ales PSD și PNL, vor deconta drastic în preferințele alegătorilor.

”Ambele partide sunt în riscul de a li se atribui tot ceea ce urmează să se întâmple rău de acum înainte. Există un fapt, această întârziere total nejustificată”.

