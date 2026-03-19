Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se încadrează

În apropierea Sărbătorilor Pascale primăriile din România au ocazia să ofere ajutoare persoanelor în dificultate financiară prin Tichetele sociale „Paște 2026”. Nu există un cuantum unitar, și nici o obligație pentru UAT-uri. Fiecare administrație poate oferi sau nu ajutoare mai mici, mai mari sau deloc.

De exemplu pensionarii și persoanele cu handicap din Techirghiol pot primi tichete sociale în valoare de 100 de lei, înainte de Paște. Sprijinul este acordat persoanelor cu venituri mai mici de 1.500 de lei. Reamintim, persoanele vulnerabile din toate orașele din România trebuie să se informeze la primăriile de domiciliu pentru a afla dacă pot beneficia de astfel de forme de sprijin oferite cu ocazia sărbătorilor.

Tichete la Techirghiol

Primăria orașului Techirghiol, prin Direcția de Asistență Socială, anunță acordarea tichetelor sociale cu ocazia sărbătorilor pascale din anul 2026. Cererile pot fi depuse în intervalul 23 martie 2026 – 9 aprilie 2026, preia  Newsweek.

Tichetele sociale „Paște 2026” au o valoare de 100 de lei și sunt destinate persoanelor majore care fac parte din categorii vulnerabile. Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să aibă un venit net lunar care nu depășește suma de 1.500 de lei, conform unui anunț al Primăriei.

Cererile, însoțite de documentele justificative necesare, se depun la Direcția de Asistență Socială. Instituția își desfășoară activitatea în incinta Casei de Cultură „Constantin Tănase” din Techirghiol, la etajul I.

Pentru acordarea tichetelor sociale, solicitanții trebuie să prezinte o serie de documente. Este necesară completarea unei cereri pe propria răspundere, formular disponibil la sediul instituției.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
FLASH NEWS Sute de mineri au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu în a treia zi de proteste. Manifestanții au adus în fața sediului CE Oltenia coroane funerare și candele
17:47
Sute de mineri au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu în a treia zi de proteste. Manifestanții au adus în fața sediului CE Oltenia coroane funerare și candele
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. În ce zonă vor fi cele mai puternice rafale de vânt. Prognoza ANM, pentru Gândul
10:48, 18 Mar 2026
Cum se schimbă vremea în orele următoare. În ce zonă vor fi cele mai puternice rafale de vânt. Prognoza ANM, pentru Gândul
VIDEO IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
17:46, 17 Mar 2026
IPS Teodosie i-a înecat în agheasmă pe mai mulți politicieni care participau la inaugurarea unui terminal al aeroportului Kogălniceanu
INEDIT Piloții avioanelor știu când mai mulți pasageri se ridică și stau la rând la toaletă. Cum procedează în această situație
16:58, 17 Mar 2026
Piloții avioanelor știu când mai mulți pasageri se ridică și stau la rând la toaletă. Cum procedează în această situație
RELIGIE Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
12:23, 17 Mar 2026
Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Cactușii sunt „mașinării” de evoluție rapidă, arată un nou studiu
ACUM Șase țări și-au anunțat participarea la redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a relua tranzitul petrolier și a stabiliza piața energetică globală
16:30
Șase țări și-au anunțat participarea la redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a relua tranzitul petrolier și a stabiliza piața energetică globală
INEDIT A crezut că este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 28 km (1 oră și 12 minute), din București în Popești-Leordeni
16:25
A crezut că este o eroare! Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 28 km (1 oră și 12 minute), din București în Popești-Leordeni
SPORT Ironii între Gigi Becali și un alt patron din Superliga. „Îl decapitez! Îi trimit trei sticle când jucăm cu el”
16:23
Ironii între Gigi Becali și un alt patron din Superliga. „Îl decapitez! Îi trimit trei sticle când jucăm cu el”
HOROSCOP Două zodii care vor primi măriri de salariu până de Paște, potrivit experților în astrologie
16:13
Două zodii care vor primi măriri de salariu până de Paște, potrivit experților în astrologie
CONTROVERSĂ De ce îl anchetează FBI-ul pe șeful demisionar al antiterorismului din SUA. Joe Kent i-a acordat un interviu lui Tucker Carlson, la scurt timp după ce a dezvăluit că războiul SUA cu Iranul a fost declanșat de „presiuni externe”. „Oficialilor nu li s-a permis să exprime îngrijorări cu privire la Iran“
16:07
De ce îl anchetează FBI-ul pe șeful demisionar al antiterorismului din SUA. Joe Kent i-a acordat un interviu lui Tucker Carlson, la scurt timp după ce a dezvăluit că războiul SUA cu Iranul a fost declanșat de „presiuni externe”. „Oficialilor nu li s-a permis să exprime îngrijorări cu privire la Iran“
ECONOMIE Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni”
16:06
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni”

Cele mai noi

Trimite acest link pe