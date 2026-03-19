Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se încadrează

În apropierea Sărbătorilor Pascale primăriile din România au ocazia să ofere ajutoare persoanelor în dificultate financiară prin Tichetele sociale „Paște 2026”. Nu există un cuantum unitar, și nici o obligație pentru UAT-uri. Fiecare administrație poate oferi sau nu ajutoare mai mici, mai mari sau deloc.

De exemplu pensionarii și persoanele cu handicap din Techirghiol pot primi tichete sociale în valoare de 100 de lei, înainte de Paște. Sprijinul este acordat persoanelor cu venituri mai mici de 1.500 de lei. Reamintim, persoanele vulnerabile din toate orașele din România trebuie să se informeze la primăriile de domiciliu pentru a afla dacă pot beneficia de astfel de forme de sprijin oferite cu ocazia sărbătorilor.

Tichete la Techirghiol

Primăria orașului Techirghiol, prin Direcția de Asistență Socială, anunță acordarea tichetelor sociale cu ocazia sărbătorilor pascale din anul 2026. Cererile pot fi depuse în intervalul 23 martie 2026 – 9 aprilie 2026, preia Newsweek.

Tichetele sociale „Paște 2026” au o valoare de 100 de lei și sunt destinate persoanelor majore care fac parte din categorii vulnerabile. Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să aibă un venit net lunar care nu depășește suma de 1.500 de lei, conform unui anunț al Primăriei. Cererile, însoțite de documentele justificative necesare, se depun la Direcția de Asistență Socială. Instituția își desfășoară activitatea în incinta Casei de Cultură „Constantin Tănase” din Techirghiol, la etajul I.

Pentru acordarea tichetelor sociale, solicitanții trebuie să prezinte o serie de documente. Este necesară completarea unei cereri pe propria răspundere, formular disponibil la sediul instituției.

