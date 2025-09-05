Schimbări în programul de înregistrare a angajaților/Ministrul Florin Manole: „Revisal devine Reges-Online”

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Petre Manole, a anunțat modificări în programul de înregistrare al angajaților.
De la 1 octombrie, Revisal devine Reges-Online, spune ministrul Petre Manole, într-o postare pe facebook, de vineri.
Angajatorii sunt încurajați să își facă din timp conturi pentru a evita amenzile, transmite ministrul Muncii.
„Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu.
Acesta îi încurajează pe angajatori să își facă din timp conturi pentru a evita aglomerația și amenzile, „dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, scrie Manole, pe facebook.
Platforma este disponibilă la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro.
