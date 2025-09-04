Prima pagină » Știri » Reforma pensiilor magistraților/ Manole: Proiectul este un produs al acestui Guvern, încă o reformă, pe care PSD nu o blochează

Cristina Corpaci
04 sept. 2025, 22:53, Știri
Ministrul Muncii, Florin Manole a declarat la Antena 3 CNN, despre reforma pensiilor speciale, că a fost realizată cu specialiști din Guvern pentru a nu pica la CCR.

Florin Manole a explicat despre legea pensiilor magistraților că: „Există o recomandare ca plafonul să fie cât mai apropiat de deci de media veniturilor salariale, dar cât mai apropiat nu înseamnă 100% nu înseamnă nici 99% evident. Dar în fine, proiectul ăsta, așa cum este făcut, a subliniat și Nicușor Dan, a subliniat și premierul Bolojan, e un produs al acestui Guvern, cu specialiști din întreg arcul guvernamental, inclusiv din cancelaria premierului, care au avut opinii pe subiectul acesta”.

Ca o paranteză, încă o reformă pe care PSD nu o blochează între Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, două ministere ale partidului și conduse de noi, cei din Partidul Social Democrat, premierul nu a găsit niciun blocaj, a mai completat Manole la Antena 3CNN.

Ministrul Muncii a precizat că pentru acest pachet s-a lucrat cu o serie de specialiști și că este într-adevăr o piatră de încercare.

„Am avut două consultări informale cu Comisia Europeană, am avut un tabel cu decizii ale CCR, relevante pentru fiecare dintre punctele nevralgice ale proiectului și am avut, cum v-am spus și mai devreme, consultări inclusiv cu consilieri ai premierului, până cu o oră înainte să intrăm în ședința de guvern în care a fost aprobat și apoi a fost trimis la Parlament acestă acest proiect”.

Florin Manole a mai menționat că orice decizie a CCR trebuie respectată.

