Schimbări la vârful Armatei. Nicușor Dan trimite în REZERVĂ doi generali

14:17
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 27 august 2025, două decrete care vizează cadre militare din Ministerul Apărării Naționale.
Astfel, generalul-maior cu două stele, Dobre Constantin, va trece în rezervă începând cu data de 28 august 2025. Totodată, printr-un alt decret, generalul de brigadă cu o stea, Apostol Cristian-Marius a fost înaintat în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, începând cu 31 august 2025.
Cele două decrete au fost publicate miercuri pe site-ul Administrației Prezidențiale.
Constantin Dobre a fost locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene.
