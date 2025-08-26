Prima pagină » Actualitate » George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”

Bianca Dogaru
26 aug. 2025, 18:07, Actualitate
George Simion IRONIZEAZĂ măsurile lui Bolojan: „Bine că nu sunt eu președinte”

Liderul AUR, George Simion, a reacționat ironic pe rețelele de socializare la creșterea facturilor la energie, spunând „bine că nu sunt eu președinte”. Mesajul lui Simion vine în contextul liberalizării prețurilor la electricitate, măsură intrată în vigoare la 1 iulie 2025 și decisă de guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul a eliminat plafonarea facturilor la curent electric, menținând doar plafonarea pentru gazele naturale până în martie 2026.

George Simion a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu trimitere directă înspre Guvernul Bolojan și președintele Nicușor Dan. „Bine că nu sunt eu președinte că altfel plăteați facturi duble la energie,” a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său, liderul AUR a făcut trimitere la campania prezidențială, când actualul președinte Nicușor Dan afirma că o eventuală alegere a lui George Simion ar fi dus la scumpirea facturilor. Simion a pierdut turul al doilea al prezidențialelor în fața sa, însă continuă să critice politica economică și energetică a guvernului.

În ultimele luni, Simion a acuzat în repetate rânduri cabinetul Bolojan de proastă gestionare a crizei energetice și de creșterea uriașă a facturilor pe care românii sunt obligați să le plătească, susținând că măsurile adoptate „lovesc direct în populație”.

Sursa foto: Profimedia

