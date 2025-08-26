ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta SĂNĂTATEA copiilor. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți și la rechizite

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) desfășoară în această perioadă controale la comercianții de uniforme și rechizite școlare, în contextul începerii noului an școlar, și transmite părinților recomandări importante privind siguranța produselor pentru copii.

ANPC atrage atenția că uniformele realizate din fibre sintetice nu permit pielii să respire și pot provoca hipotermie, alergii și acumulare de electricitate statică, ce poate afecta sistemul nervos al copiilor. Materialele recomandate pentru uniformele școlare sunt: bumbacul și inul (pentru toamnă și primăvară) și lâna și cașmirul (pentru iarnă).

De asemenea, părinții sunt sfătuiți să evite hainele cu miros înțepător, care poate indica prezența unor substanțe chimie periculoase. Pentru copiii între 7 și 14 ani, cordoanele funcționale nu trebuie să depășească 75 mm la fiecare capăt și nu trebuie să fie elastice, pentru a preveni accidentele.

Inspectorii ANPC au descoperit în anii trecuți:

– Rechizite fără traducerea în română a elementelor de caracterizare;

– Uniforme fără etichete cu compoziția fibroasă și instrucțiunile de întreținere;

– Ghiozdane fără etichete de identificare;

– Markere colorate cu data de valabilitate depășită;

– Caiete și blocuri de desen care nu respectau numărul de file declarat pe copertă;

ANPC recomandă părinților să cumpere uniforme și rechizite doar din magazinele specializate, care eliberează documente de cumpărare necesare în cazul unei reclamații. Etichetele textile trebuie verificate cu atenție, acestea trebuie să conțină compoziția fibroasă și instrucțiuni clare de întreținere.