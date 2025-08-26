Țoiu și Muraru se CONTRAZIC pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”

Andrei Muraru a declarat că România a făcut „pași importanți” pentru reintrarea în programul Visa Waiver, după ce în luna mai a fost luată decizia de excludere. Oficialul a precizat că, deși nu există o garanție privind termenul în care acest lucru se va întâmpla, România are un „dialog foarte bun” cu Casa Albă și cu Departamentul de Stat.

„Evident că nu există nicio garanție că România va reintra în program cât de curând, dar credem că avem o șansă foarte bună și un dialog foarte bun cu Casa Albă și cu Departamentul de Stat pentru că ceea ce propune România Statelor Unite în acest moment este cel mai extins parteneriat privind protecția frontierelor și cooperarea în domeniul securității dintre toate statele participante. România este cu mult deasupra altor state,” a declarat Muraru.

Întrebat dacă anularea alegerilor prezidențiale a avut legătură cu excluderea României din program, Muraru a menționat că niciun oficial american nu s-a plâns de acest aspect și că cele două evenimente nu au fost asociate. Acesta a precizat și că migrația ilegală nu poate fi un motiv, întrucât România are în prezent un procent foarte scăzut.

„Evident că există evaluări și percepții care pot conduce la această idee, dar niciun oficial american nu a asociat cele două evenimente cu excluderea României din programul Visa Waiver. În afară de comunicatul foarte scurt, nu există alte explicații nici legate de migrația ilegală, fiindcă România a avut mereu o cifră foarte scăzută. România e în acest moment la 1,1%, deci din acest punct de vedere nu există niciun risc migraționist”, a mai precizat acesta.

La polul opus, ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat luna aceasta la Euronews că anularea alegerilor a contribuit la decizia SUA de a exclude România din program. Aceasta a invocat drept pretext „lipsa de explicații” față de motivul anulării alegerilor sau „explicații mai puțin clare decât s-ar fi așteptat”.

„E adevărat că eram foarte aproape de o decizie pozitivă, dar au existat câteva elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor sau explicații la un nivel mai puțin clar decât s-ar fi așteptat Administrația SUA. Aceste lucruri au contribuit la decizia de a nu duce la bun sfârșit procesul de evaluare al României,” a spus Oana Țoiu.

