Schimbări majore pe piața auto. Mașinile hibride, mai căutate decât cele pe benzină/Ce tip de autoturisme prezintă tot mai puțin interes pentru români

Analiza înmatriculărilor auto din luna august 2025 arată câteva surprize, la nivelul județului Iași. Dacă ani la rând dieselul domina autoritar piața, vara aceasta balanța s-a înclinat vizibil: mașinile hibride au trecut înaintea celor pe benzină, iar vehiculele cu motorină au ajuns la cel mai mic nivel din acest an.

În paralel, scrie Ziarul de Iași, crește ponderea autoturismelor noi, care reprezintă deja o treime din totalul înmatriculărilor auto.

Diesel-ul pierde teren

Conform datelor Direcției Naționale Permise și Înmatriculări, centralizate de sursa citată, în luna august s-au înmatriculat 1.358 de autoturisme, în ușoară scădere față de iulie (1.568). Dintre acestea, 556 au fost pe motorină (41% din total).

Chiar dacă rămâne lider, diesel-ul atinge cel mai slab rezultat al anului, după ce în martie avea o cotă de piață de 54%.

Cele mai spectaculoase evoluții le înregistrează mașinile hibride. Cu 399 de unități, au ajuns la 29% din total și au depășit pentru a doua oară mașinile pe benzină (363 de unități, 27%).

