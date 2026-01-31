Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Scandalul dintre PSD și PNL este doar de fațadă. Nu se va întâmpla nimic pentru că nu au voie”

Dan Dungaciu: „Scandalul dintre PSD și PNL este doar de fațadă. Nu se va întâmpla nimic pentru că nu au voie”

Cătălin Costache
31 ian. 2026, 12:00, Marius Tucă Show

În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a susținut că tensiunile publice dintre PNL și PSD sunt strict de decor și nu vor produce nicio schimbare reală în arhitectura guvernării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a afirmat că lupta politică invocată în spațiul public este o narațiune artificială, menită să mimeze conflictul intern. În realitate, potrivit analistului, partidele aflate la putere nu au libertatea de a provoca o criză politică reală, deoarece guvernarea este una „geopolitică”, rigidă, care nu permite abateri.

El a mai spus că PSD nu poate provoca căderea guvernului fără a-și asuma costuri majore și că singura mișcare politică reală rămâne cea suveranistă, pe care sistemul încearcă să o fragmenteze și să o discrediteze prin tema dezinformării.

Dan Dungaciu: „Scandalul dintre PNL și PSD este doar de fațadă. Nu se va întâmpla nimic pentru că nu au voie. E o guvernare geopolitică care nu mișcă în front. Singura posibilitate de mișcare este mișcarea suveranistă, pe care vor încerca să o spargă în mai multe bucăți.”

