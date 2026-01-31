Prima pagină » Actualitate » Bujorii, cele mai spectaculoase flori de primăvară. Care sunt micile secrete ale plantării și îngrijirii lor

Bujorii, cele mai spectaculoase flori de primăvară. Care sunt micile secrete ale plantării și îngrijirii lor

31 ian. 2026, 12:07, Actualitate
Bujorii, cele mai spectaculoase flori de primăvară. Care sunt micile secrete ale plantării și îngrijirii lor
FOTO - Captură video

Unele din cele mai spectaculoase flori de primăvară sunt bujorii. Înfloresc din mai până la începutul lunii iunie, cu un spectacol strălucitor și îndrăzneț. Bujorul are petale moi, asemănătoare țesuturilor, care sunt flori perfecte pentru vazele de interior.

Plantarea și cultivarea bujorilor este la fel de distractivă ca și admirarea florilor. O grădină trebuie să aibă un petic de bujori, unde rădăcinile pot prelua controlul și florile pot intra în acțiune în fiecare primăvară. Plantarea bujorilor cu rădăcini goale este simplă și plăcută, trebuie mai întâi să alegeți un loc cu sol bine drenat și soare din plin, publică Express.

Rădăcinile goale trebuie plantate chiar sub suprafață, cu mugurii vizibili, deoarece dacă sunt plantate prea adânc, nu vor putea înflori. Adâncimea ideală de plantare este de doar câțiva centimetri, mugurii abia ieșind din pământ.

Rădăcinile goale sunt rezistente și pot rezista la temperaturi de minus 15 grade. Acest lucru face ca bujorii să fie ideali pentru Marea Britanie, deoarece pot face față cu ușurință temperaturilor de iarnă.

În primul an am putut vedea două sau trei flori, iar florile au devenit mai mari și mai frumoase odată cu trecerea anilor. Puteți planta bu Se aplică același principiu de plantare într-un șanț puțin adânc. Dacă sunt plantate într-un ghiveci, asigurați-vă că sunt amplasate în plin soare de la începutul primăverii până când florile se ofilesc. Rădăcinile se vor stabiliza mai bine de-a lungul anilor și vor oferi din ce în ce mai multe flori încântătoare.

Recomandarea autorului: Sfaturi utile pentru crescătorii de BUJORI. Cum se îngrijesc aceste plante, în luna martie, pentru a avea flori mari, frumoase și parfumate

Locul din România supranumit „țara bujorilor înfloriți”. Aici se află rezervația naturală pe care puțini turiști o cunosc

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Studiu observațional! „Carnivorii” au mai multe șanse ca vegetarienii să trăiască până la 100 ani
13:34
Studiu observațional! „Carnivorii” au mai multe șanse ca vegetarienii să trăiască până la 100 ani
EVENIMENT Un polițist din Cluj a fost prins beat criță la volan de colegii de la Rutieră. Alcoolemie record
13:23
Un polițist din Cluj a fost prins beat criță la volan de colegii de la Rutieră. Alcoolemie record
MEDIU România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în Schengen
12:37
România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în Schengen
INEDIT Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10 mii de euro, în 2025. Cel mai ieftin este un tablou de 5 euro. Care a fost cel mai scump cadou
12:30
Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10 mii de euro, în 2025. Cel mai ieftin este un tablou de 5 euro. Care a fost cel mai scump cadou
INEDIT Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”
12:28
Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”
SCANDALOS O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud
12:17
O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vloggerii indieni pun sub lupă noul Duster. Cum este perceput SUV-ul pe piața indiană?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Ok: Povestea celor două litere care au schimbat lumea
HOROSCOP Patru zodii pentru care Universul s-a aliniat la perfecție: noroc garantat în următoarele 3 luni
13:33
Patru zodii pentru care Universul s-a aliniat la perfecție: noroc garantat în următoarele 3 luni
FLASH NEWS Alertă în Ucraina. Curentul a căzut în toată țara în război. Probleme și peste Prut
13:28
Alertă în Ucraina. Curentul a căzut în toată țara în război. Probleme și peste Prut
MILITAR SUA își blindează aliații din Orientul Mijlociu și aprobă vânzarea de arme către Israel și Arabia Saudită în valoare de aproape 16 miliarde de dolari
12:50
SUA își blindează aliații din Orientul Mijlociu și aprobă vânzarea de arme către Israel și Arabia Saudită în valoare de aproape 16 miliarde de dolari
FLASH NEWS Blackout în Republica Moldova. Capitala şi multe regiuni sunt în beznă
12:43
Blackout în Republica Moldova. Capitala şi multe regiuni sunt în beznă
SPORT Ion Cristoiu: Nicușor Dan sfidează poporul român refuzând să dezvăluie ce a vorbit cu Zelenski despre ajutorul energetic
12:32
Ion Cristoiu: Nicușor Dan sfidează poporul român refuzând să dezvăluie ce a vorbit cu Zelenski despre ajutorul energetic
CONTROVERSĂ România și UE au acuzat India că ajută Rusia să-și vândă petrolul în Europa. Acum aplaudă acordul comercial istoric, semnat de Ursula von der Leyen
12:20
România și UE au acuzat India că ajută Rusia să-și vândă petrolul în Europa. Acum aplaudă acordul comercial istoric, semnat de Ursula von der Leyen

Cele mai noi

Trimite acest link pe