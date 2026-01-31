Bujorii, cele mai spectaculoase flori de primăvară. Care sunt micile secrete ale plantării și îngrijirii lor

Unele din cele mai spectaculoase flori de primăvară sunt bujorii. Înfloresc din mai până la începutul lunii iunie, cu un spectacol strălucitor și îndrăzneț. Bujorul are petale moi, asemănătoare țesuturilor, care sunt flori perfecte pentru vazele de interior.

Plantarea și cultivarea bujorilor este la fel de distractivă ca și admirarea florilor. O grădină trebuie să aibă un petic de bujori, unde rădăcinile pot prelua controlul și florile pot intra în acțiune în fiecare primăvară. Plantarea bujorilor cu rădăcini goale este simplă și plăcută, trebuie mai întâi să alegeți un loc cu sol bine drenat și soare din plin, publică Express.

Rădăcinile goale trebuie plantate chiar sub suprafață, cu mugurii vizibili, deoarece dacă sunt plantate prea adânc, nu vor putea înflori. Adâncimea ideală de plantare este de doar câțiva centimetri, mugurii abia ieșind din pământ.

Rădăcinile goale sunt rezistente și pot rezista la temperaturi de minus 15 grade. Acest lucru face ca bujorii să fie ideali pentru Marea Britanie, deoarece pot face față cu ușurință temperaturilor de iarnă.

În primul an am putut vedea două sau trei flori, iar florile au devenit mai mari și mai frumoase odată cu trecerea anilor. Puteți planta bu Se aplică același principiu de plantare într-un șanț puțin adânc. Dacă sunt plantate într-un ghiveci, asigurați-vă că sunt amplasate în plin soare de la începutul primăverii până când florile se ofilesc. Rădăcinile se vor stabiliza mai bine de-a lungul anilor și vor oferi din ce în ce mai multe flori încântătoare.

Recomandarea autorului: Sfaturi utile pentru crescătorii de BUJORI. Cum se îngrijesc aceste plante, în luna martie, pentru a avea flori mari, frumoase și parfumate