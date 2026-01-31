Portavionul american USS Abraham Lincoln vs. ayatollahul Khamenei. Pot SUA să răstoarne regimul de la Teheran doar printr-o campanie aeriană „chirurgicală”?

Ecuația „Iran” se complică din ce în ce mai mult, iar „necunoscutele” sunt departe de a fi rezolvate. Autoritatea aviației civile din Israel a avertizat companiile aeriene străine că o perioadă „sensibilă” pentru traficul aerian ar putea începe chiar din 31 ianuarie sau 1 februarie 2026, ceea ce înseamnă că ayatollahul Khamenei se așteaptă la un atac din partea SUA.

Un semn clar al pregătirilor pentru un atac militar asupra Iranului

Un grup de atac american condus de portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Marea Arabiei. În același timp, Statele Unite și aliații săi mută avioane de luptă și avioane de realimentare în aer în Orientul Mijlociu și desfășoară sisteme suplimentare de apărare aeriană.

O astfel de concentrare a forțelor este un semn clar al pregătirilor pentru un atac militar asupra Iranului, unde regimul teocratic aflat la putere pare să se afle în poziția sa cea mai vulnerabilă de când a preluat conducerea țării, în 1979.

Aproape toată luna ianuarie, țara a fost martora unor proteste de o amploare fără precedent împotriva regimului ayatollahilor, care s-au încheiat cu o represiune brutală care a lăsat în urmă între 3.000 (cifra minimă confirmată) și peste 30.000 de morți.

Cu toate acestea, prin ele însele, niciuna dintre opțiunile de atac aerian disponibile lui Donald Trump nu ar fi suficientă pentru a garanta o schimbare de putere – iar forțele reunite acum sunt în mod clar insuficiente pentru a introduce o prezență serioasă la sol.

Cu toate acestea, această situație s-ar putea schimba în zilele următoare, mai notează The Insider.

Între timp, Iranul amenință că va răspunde cu un „jihad global” dacă forțele americane încearcă să-l ucidă pe liderul suprem Ali Khamenei.

Autoritățile din Teheran au dezvelit o pictură murală care înfățișează un portavion american avariat, lăsând în urmă o dâră însângerată – schema de culori și elementele de design amintesc de steagul american, iar suplimentar sunt inscripții în farsi și engleză care spun: „Cine seamănă vânt, va culege furtună”.

Grupurile de atac americane sunt de obicei însoțite de cel puțin un submarin înarmat cu rachete de croazieră

Odată cu recenta sosire în Marea Arabiei a Grupului de atac al celui de-al 3-lea portavion (CSG-3), se deschide o fereastră de oportunitate pentru administrația Trump de a desfășura o operațiune militară la scară largă împotriva Iranului.

Grupurile de atac americane sunt, de obicei, însoțite de cel puțin un submarin înarmat cu rachete de croazieră, iar distrugătoarele care escortează nava Abraham Lincoln — USS Spruance (DDG-111), USS Michael Murphy (DDG-112), USS Frank E. Petersen, Jr. (DDG-121) — sunt, de asemenea, echipate cu sisteme de rachete.

Componenta de aviație a CSG-3 include Carrier Air Wing Nine.

Avioane de vânătoare multirol de a cincea generație F-35C Lightning II (10 până la 12 aeronave).

Avioane de vânătoare-bombardiere F/A-18E/F Super Hornet (30 până la 36 de aeronave).

Avioane de război electronic EA-18G Growler (7 aeronave).

Aeronave de avertizare timpurie și control aerian E-2D Hawkeye (4 până la 5 aeronave).

Tiltrotoare

Elicoptere multirol MH-60R/S Sea Hawk (19 până la 22 de aeronave).

Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au declarat că nu vor permite ca teritoriul sau spațiul lor aerian să fie folosit pentru atacuri asupra Iranului

Comandamentul Central al SUA a confirmat desfășurarea unor avioane de vânătoare F-15E Strike Eagle suplimentare la o bază din Iordania, ajungând la un total de 37 de aeronave, alături de un număr semnificativ de avioane de realimentare aeriană și de transport militar către diverse baze din Orientul Mijlociu și Europa.

Sisteme suplimentare de apărare aeriană sunt desfășurate în regiune, inclusiv baterii Patriot și THAAD la marea bază aeriană Al Udeid din Qatar.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a raportat, de asemenea, transferul de avioane de vânătoare Typhoon în Qatar.

Întrucât Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au declarat că nu vor permite ca teritoriul sau spațiul lor aerian să fie folosit pentru atacuri asupra Iranului, o campanie aeriană prelungită ar putea necesita un al doilea grup de atac al portavioanelor care să opereze în raza de acțiune a teritoriului iranian.

În special, portavionul USS George HW Bush (CVN-77) este deja în deplasare de la Norfolk, dar chiar și fără prezența sa, Statele Unite au adunat suficiente forțe și capabilități pentru o operațiune militară, se mai arată în analiza publicată de The Insider.

Probabilitatea unei schimbări de regim doar printr-o campanie aeriană pare relativ scăzută

Statele Unite ar înclina spre lovituri de precizie asupra liderilor politici și a oficialilor de securitate responsabili de reprimarea protestelor, dar acum – că demonstrațiile au fost deja înăbușite – nu este foarte clar cum astfel de lovituri ar afecta situația generală din țară.

Mai mult, exemple istorice recente arată

Indiferent de scenariul ales de Trump, probabilitatea unei schimbări de regim doar printr-o campanie aeriană pare relativ scăzută în comparație cu posibilitatea mult mai mare a unei destabilizări la scară largă a întregii regiuni.

Ar fi posibil și ca Iranul să răspundă puternic și cuprinzător prin mobilizarea aliaților săi din Orientul Mijlociu – Hamasul palestinian, Hezbollahul libanez, houthii din Yemen și milițiile șiite din Irak.

O astfel de evoluție ar perturba libertatea navigației în Marea Roșie, ar amenința orice perspectivă de pace în Gaza și ar putea duce la izbucnirea unui nou război în Liban, se mai menționează în analiza The Insider.

