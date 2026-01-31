Se schimbă regulile în transportul rutier. Documentul obligatoriu de care trebuie să facă rost toți șoferii de TIR

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat adoptarea de către Guvern a unei ordonanțe de urgență care urmărește să introducă reguli mai clare și mai moderne în transportul rutier de persoane și mărfuri.

„Guvernul a adoptat ordonanța propusă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care aduce reguli mai clare și mai moderne pentru transportul rutier de persoane și de mărfuri”, a scris într-o postare pe Facebook Ciprian Șerban.

Măsura care îi vizează pe șoferii de TIR

„Șoferii care fac transport internațional cu vehicule peste 2,5 tone vor avea nevoie de un certificat de pregătire profesională, în linie cu normele europene din 2026. Această măsură crește siguranța rutieră și responsabilitatea în trafic.

Pentru a proteja traseele județene și locale, operatorii interjudețeni vor putea opri pe aceste rute doar dacă nu există deja o cursă stabilită. Controale mai eficiente, atât în trafic, cât și la sediile firmelor de transport, pentru o piață mai disciplinată și servicii mai corecte pentru pasageri”, explică ministrul Transporturilor.

Luând aceaste măsuri, M.T. urmărește să întărească siguranța, disciplina și corectitudinea în transporturile rutiere, dă asigurări Ciprian Șerban.

„2026 este un an extrem de important”

Cu toate că vremea rămâne în continuare geroasă, șantierele rămân deschise în aceste zile, atât pe calea ferată, cât și pe rutier. Ministrul Transporturilor insistă că anul 2026 este unul extrem de important pentru infrastructura de transport a României.

„2026 este un an extrem de important pentru infrastructura de transport a României. Ședințe, analize, planuri, proiecte, toate sunt pe masa de lucru și ceea ce proiectăm acum își va arăta roadele în curând. În ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier.

Tunelurile de pe A1 au o rată de progres spectaculoasă, A7 își continuă drumul spre finalizare, la fel și A0 Nord, în vreme ce, pe A8 începe proiectarea pe sectorul montan în totalitate.

Constructorii din domeniul feroviar își doresc ca anul acesta să ajungă în prim plan, iar această concurență frumoasă între rutier și feroviar va genera realizări remarcabile”, a mai scris Șerban pe Facebook.

În 2026, un segment din Autostrada Sibiu – Pitești ar putea fi inaugurat mai devreme. Încep forajele la Tunelul Poiana, lung de 1,7 kilometri, și alte noi secțiuni din acest drum vor intra în lucru, pe Valea Oltului.

