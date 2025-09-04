Ajutorul financiar acordat Ucrainei a devenit o sursă inepuizabilă de speculații în spațiul public. Contextul este folosit inclusiv politic de către partidele de opoziție, care susțin că acest ajutor ar fi principala cauză a crizei economice de proporții cu care se confruntă România în prezent.

România a cheltuit în perioada 2022 – 2025, cu scopul ajutării Ucrainei, aproximativ 1,5 miliarde de euro, susține Consiliului Fiscal într-un răspuns dat unui membru al partidului extremist AUR. Suma include sprijin militar, umanitar și financiar, transmite Curs de guvernare.

Ajutorarea Ucrainei ne costă doar 0,2% din PIB

Suma semnifică o medie de circa 0,2% din PIB-ul anual, totuși o valoare mult mai mică decât se vehiculează în spațiul public. Sprijinul detaliat este secretizat, dar datele estimate de Parlamentul European, bazate pe surse precum Institutul de economie mondială de la Kiel, confirmă această cifră, care reprezintă 0,42% din PIB-ul pe anul 2024.

De menționat că în România circulă la scară largă dezinformarea privind un ajutor de 3,5% din PIB pentru Ucraina, despre care se spune că ar sta la baza actualului deficit bugetar record. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a cerut deja Consiliului Fiscal să analizeze impactul asupra deficitului bugetar creat de ajutoarele acordate Republicii Moldova și Ucrainei de către România

Adevărul despre Ucraina. De unde provine, de fapt, uriașul dezechilibru bugetar

Cauzele reale ale dezechilibrului sunt, potrivit instituției citate, „programări financiare inadecvate, decizii suboptime de politică fiscal-bugetară și ignorarea necesității vitale de a crește veniturile fiscale”. Printre factorii specifici citați în raport sunt majorările salariale din sectorul public, indexarea și recalcularea pensiilor, dar și schema de compensare a prețurilor la energie. De observat că România este deja în procedură de deficit excesiv din anul 2020, cu 2 ani înainte de război.

Diferite surse confirmă că România a donat Ucrainei echipamente militare precum un sistem de apărare aeriană Patriot, obuziere M1981, lansatoare de rachete APR-40, vehicule blindate amfibii TAB‑71, mitraliere grele și aruncătoare de grenade.

Consiliul Fiscal este o instituție autonomă din România, înființată în 2007, al cărei rol principal este de a oferi o evaluare independentă și obiectivă a politicilor fiscale și bugetare ale Guvernului. Practic, funcționează ca un „observator” extern, dar cu un rol consultativ și de expertiză.

