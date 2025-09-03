Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului”

Andrei Rosz
03 sept. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre ce înseamnă un CSAT. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „CSAT nu e al doilea Guvern condus de Președinte”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre garanțiile de securitate. Acesta își amintește, din cărți, bineînțeles, că Franța și Marea Britanie au oferit unele garanții de securitate înainte de Al Doilea Război Mondial. Cu toate astea, nu au intervenit niciodată în apărarea României sau a Cehoslovaciei. Așa a devenit Uniunea Sovietică un arbitru zonal al situației. Revenind la Ucraina, acesta susține că cineva va trebui să onoreze garanțiile de securitate promise acestui stat. Cine poate face acest lucru? Politicianul spune că doar vecinii apropiați, România și Polonia. Aici, spune acesta, s-ar putea găsi formule.

Despre secretizarea ajutoarelor oferite Ucrainei, Severin spune că este o chestiune gravă. Această secretizare, spune fostul ministru, este ilegală. Cheltuielile pentru Ucraina ar fi trebuit să fie publice. Din punct de vedere moral, nu trebuia luată o asemenea decizie fără să fie consultare publică cu poporul. Din punct de vedere juridic, nu putea fi luată decizia aceasta fără votul Parlamentului.

Acesta vorbește și despre modul în care a fost gândit CSAT-ul. Prima lege a CSAT-ului, spune Severin, a fost dată chiar pe mandatul său. Acest consiliu nu este un al doilea Parlament al României care să fie condus de președinte. Fostul Ministru spune că este doar un consiliu în care se întâlnesc instituții ce nu au un șef comun și se fac ședințe prezidate de președinte. CSAT-ul nu are voie să ia nicio decizie.

„Dacă Rusia atacă, vom interveni. Păi eu îmi aduc aminte, din cărți, bineînțeles, că Franța și Marea Britanie au dat României și Cehoslovaciei garanții înaintea Celui De-al Doilea Război Mondial, că dacă vor fi atacați, vor fi salvați. Nu au ridicat niciun deget. Ucraina știe lucrul acesta. Numai că acele garanții date atunci au făcut la vremea respectivă, din Uniunea Sovietică, un arbitru al situației, tocmai pentru că ei s-au aruncat fără să poată să onoreze promisiunile făcute. Și atunci, până la urmă, cine va putea chiar să intervină, să sprijine, măcar într-o primă etapă, Ucraina? Păi, țările vecine. România, Polonia… Aici am putea să gândim niște formule. De asemenea se pot gândi formule de echilibrare a puterii militare, a forțelor armate aflate de o parte și de alta a unor linii de demarcație, să spunem, între NATO și Rusia. Aici e o chestiune care mie mi se pare de câteva ori gravă. Este gravă, pentru că această secretizare este ilegală. Nu aveam dreptul să facem astfel de cheltuieli și să facem astfel de gesturi, din punct de vedere moral, politic, fără informarea populației și din punct de vedere juridic, fără aprobarea Parlamentului. A decis CSAT-ul. Dar cine din CSAT? Prima lege a CSAT-ului e făcută de mine în 1991. Cred că știu foarte bine ce s-a vrut cu acest CSAT. Ăsta nu e al doilea Guvern al României condus de președinte. Nu, el este un organism tehnic care adună diverse instituții care nu au un șef comun și președintele prezidează ședința. Nu ia nicio decizie, n-are dreptul să ia nicio decizie.”, a explicat politicianul.

