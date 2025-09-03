Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre ce înseamnă un CSAT. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „CSAT nu e al doilea Guvern condus de Președinte”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre garanțiile de securitate. Acesta își amintește, din cărți, bineînțeles, că Franța și Marea Britanie au oferit unele garanții de securitate înainte de Al Doilea Război Mondial. Cu toate astea, nu au intervenit niciodată în apărarea României sau a Cehoslovaciei. Așa a devenit Uniunea Sovietică un arbitru zonal al situației. Revenind la Ucraina, acesta susține că cineva va trebui să onoreze garanțiile de securitate promise acestui stat. Cine poate face acest lucru? Politicianul spune că doar vecinii apropiați, România și Polonia. Aici, spune acesta, s-ar putea găsi formule.

Despre secretizarea ajutoarelor oferite Ucrainei, Severin spune că este o chestiune gravă. Această secretizare, spune fostul ministru, este ilegală. Cheltuielile pentru Ucraina ar fi trebuit să fie publice. Din punct de vedere moral, nu trebuia luată o asemenea decizie fără să fie consultare publică cu poporul. Din punct de vedere juridic, nu putea fi luată decizia aceasta fără votul Parlamentului.

Acesta vorbește și despre modul în care a fost gândit CSAT-ul. Prima lege a CSAT-ului, spune Severin, a fost dată chiar pe mandatul său. Acest consiliu nu este un al doilea Parlament al României care să fie condus de președinte. Fostul Ministru spune că este doar un consiliu în care se întâlnesc instituții ce nu au un șef comun și se fac ședințe prezidate de președinte. CSAT-ul nu are voie să ia nicio decizie.