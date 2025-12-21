Prima pagină » Actualitate » Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție și de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism

Sunt 36 de ani de când cuvântul „Libertate” a devenit strigăt din șoaptă la București, de atunci centrul Capitalei era plin de oameni însetați de dreptate, iar orele dictaturii erau numărate.

Curajul lor nu a dispărut, dar s-a tarsnformat din strigătul acela puternic al străzii care mai este prezent într-o formă sau alta și în zilele noastre, în refuzul categoric de a fi tratați cu nedreptate sau în toate momentele în care alegem să nu fim indiferenți. În urmă cu 36 de ani a fost ridicată baricada împotriva fricii, pe data de 21 decembrie 1989, în fața Teatrului Național, mii de oameni au ieșit în tăcere, în stânga erau tancurile, taburile, armele, în fața lor oameni cu mâinile goale, dar care au luptat cu o forță pe care niciun ordin nu a mai putut să îl oprească. Astăzi, datorită curajului lor, noi nu mai privim cu teamă, nu ne mai ascundem, nu mai privim cu frică. Oamenii nu mai trebuie să spună ce nu vor, ce nu știu, nu mai trebuie să își trădeze familia, prietenii, vecinii, pentru dreptul de a fi liberi. Aici România și-a luat țara înapoi și dictatura a luat sfârșit.

În noaptea aceea, în urmă cu 36 de ani, mii de oameni au riscat totul, mulți dintre ei au fost răniți, cel puțin 270 au murit conform consemnărilor oficiale în noaptea de 21 decembrie, pentru libertatea altora, a noastră, a celor de acum. Sacrificiul lor nu trebuie uitat.

