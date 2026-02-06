Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather

Meteorologii Accuweather au emis prognoza aferentă lunii februarie 2026, în România. Potrivit specialiștilor în meteorologie, este așteptat un nou val de ninsori în anumite zone ale țării. Va ninge 10 zile fără oprire în România, iar Gândul.ro vă prezintă, mai jos, lista orașelor afectate.

Veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare în cazul celor care așteaptă primăvara cu brațele deschise. Potrivit meteorologilor Accuweather, va urma o perioadă cu valori termice mai scăzute și cu precipitații sub formă de ninsoare. După zile întregi în care a nins, apoi a urmat o perioadă cu ușoare creșteri ale temperaturilor, meteorologii se așteaptă la un nou val de ninsori.

Accuweather anunță că va ninge 10 zile fără oprire în România

Meteorologii Accuweather anunță că acest val de ninsori va fi prezent în nordul Moldovei. Vor urma 10 zile consecutive cu ninsori și temperaturi negative în timpul nopții. O astfel de situație meteorologică va fi prezentă, de exemplu, la Iași.

Până la jumătatea lunii februarie 2026, temperturile maxime ajung până la 9 grade Celsius, iar cele minime coboară până la -10 grade Celsius. În această perioadă, însă, vor fi înregistrate precipitații mai scăzute. În ziua de 13 februarie 2026, de pildă, meteorologii Accuweather anunță că va ploua în Iași. Apoi, vor urma câteva zile cu temperaturi maxime ce vor atinge 7-8 grade Celsius. Din data de 19 februarie 2026, specialiștii în meteorologie anunță ninsori.

Vremea în Iași, în februarie 2026

19 februarie 2026, Iași: Va ninge. Temperatura maximă va fi de 3 grade, iar cea minimă va coborî până la -5 grade Celsius.

20 februarie 2026, Iași: Va ninge. Sunt așteptate 5 grade Celsius în timpul zilei. Meteorologii anunță o temperatură minimă de -7 grade.

21 februarie 2026, Iași: Va ninge. Va fi înregistrat 1 grad Celsius pe timpul zilei. Meteorologii anunță o temperatură minimă de -7 grade.

22 februarie 2026, Iași: Va ninge. Meteorologii anunță -1 grad Celsius, ziua. Noaptea, temperatura va ajunge la -7 grade Celsius.

23 februarie 2026, Iași: Va ninge. Temperatura maximă va fi de 1 grad, iar cea minimă va coborî până la -5 grade Celsius.

24 februarie 2026, Iași: Va ninge. Meteorologii anunță 2 grade Celsius, ziua. Noaptea, temperatura va ajunge la -7 grade Celsius.

25 februarie 2026, Iași: Va ninge. Se vor înregistra 0 (zero) grade Celsius, pe timpul zilei. Noaptea, temperaturile ating -8 grade.

26 februarie 2026, Iași: Va ninge. Se vor înregistra 0 (zero) grade Celsius, pe timpul zilei. Meteorologii anunță o temperatură minimă de -7 grade.

27 februarie 2026, Iași: Va ninge. Temperatura maximă va fi de 1 grad, iar cea minimă va coborî până la -4 grade Celsius.

28 februarie 2026, Iași: Va ninge. Temperatura maximă va fi de 2 grade, iar cea minimă va coborî până la -2 grade Celsius.

