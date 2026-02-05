Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Miruță, după ce a acuzat că un bloc din Craiova obturează un radar militar: „N-au văzut soldați decât în filme”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a reacționat la declarațiile lui Radu Miruţă, după ce ministrul Apărării a susținut că, în Craiova, un dezvoltator imobiliar ar fi construit un bloc de nouă etaje în apropierea unor depozite de muniție, fără respectarea distanței legale, afectând totodată traiectoria radarului militar de la Cârcea. Vasilescu a afirmat că a aflat „cu stupoare” despre existența depozitelor de muniție din zonă, precizând ironic că informația nu vine „de la vreo babă care bârfește pe marginea șanțului”, ci chiar de la ministrul Apărării. Ea a subliniat că este vorba despre depozite amplasate lângă un spital – fie el și militar – și în apropierea unor blocuri de zece etaje construite încă din perioada comunistă. Olguţa Vasilescu a reacționat dur la afirmațiile lui Miruţă privind presupusa afectare a unui radar militar de un bloc din Craiova

„Ministrul Miruță de la Apărare, de sorginte USR-istă, care nu iese din tiparul miniștrilor din același partid care s-au ocupat de Armată și care n-au văzut soldați decât în filme, face aprecieri vis-a-vis de Craiova, mai precis despre o clădire din oraș.

Din conferința lui de presă de azi, am aflat că, aici, s-a construit un bloc de 9 etaje într-o zonă cu interdicție de construire, pentru că acolo se află un depozit de muniție și obturează și radarul de la Cârcea. Ministrul și nominalizează despre ce bloc e vorba, Satina Park. Nu mă interesează deloc ce aviz a dat MApN sau ce anchetă face el acolo, că atât timp cât avizul s-a depus la dosar și există, autoritatea locală nu avea niciun motiv să nu elibereze autorizația de construire de bloc cu 9 etaje, în zonă de blocuri turn”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu a oferit și detalii despre unde este blocul situat

„Dar, haideți să vedem unde e amplasat acest bloc. Într-un ansamblu rezidențial cu multe alte blocuri de 10 etaje și supermarketuri. Fix lângă cartierul chinezesc unde a început construcția unor blocuri pe un teren care a aparținut MApN și pe care MApN l-a dat prin hotarâre de guvern, nu o dată, ci de două ori, prin hotărâri diferite ale unor guverne diferite, primăriei, ca să construiască blocuri de 10 etaje. Păi, dacă MApN a dat un teren lângă Satina Park pentru construcția de blocuri de 10 etaje, nu se putea construi și Satina de 9 etaje?

Mai aflu cu stupoare că în zonă sunt „depozite de muniție „. Nu de la vreo babă care bârfește pe marginea șanțului, ci de la Ministrul Apărării. Depozite de muniție lângă un spital, fie el și militar și lângă alte blocuri de 10 etaje construite de pe vremea comunistă. E de atunci depozitul de armament între ele? Sau a adus MApN muniție de război între blocuri și un spital, recent? Că atunci e foarte foarte grav! Cum să faci depozit de armament în mijlocul unuia dintre cele mai populate cartiere craiovene? Cine a decis asta? De ce autoritatea publică nu a fost informată? Era un depozit secret? Păi și dacă e secret de ce vorbește ministrul Apărării despre el în conferință de presă și nu în buncărul lui din minister sau în CSAT? E de Doamne ferește!

Mai aflăm de la ministrul Miruță că blocul respectiv obturează radarul de la Cârcea. Serios? Cred că și cu busola în mână s-ar pierde prin Craiova… Păi dacă luăm raza cercului radarului de la Cârcea, vedem că e afectată toată Calea București, cu blocuri doar de 10 etaje, construite tot în comunism, nu după ce au amplasat ei radarul, toată strada Caracal, Mall-ul Electroputere, toată platforma industrială etc. Până la Satina Park sunt zeci de blocuri. Le demolează ministrul Miruță pe toate? Ce e prostia asta?”, a spus aceasta.

Primarul Craiovei a și calculat distanța dintre bloc și radar

„În pozele atașate am folosit Google Earth pentru a vedea distanța dintre cele două puncte dar și cotele de înălțime. Și de la Google aflăm că blocul ridicat se află la o înălțime de 105 m față de nivelul mării, iar radarul de la Cârcea se află la 178 m față de nivelul mării, adică cu o diferență de nivel de 73 m și la o distanță de 8 km unul față de celălalt! Deci între radar și Satina Park sunt 8 km!!! Iar blocul construit ar fi trebuit să aibă 30 de etaje că să ajungă la nivelul solului unde e amplasat radarul. Mai mult, linia imaginară care unește radarul cu blocul trece exact prin mijlocul clădirii de birouri a Fabricii Ford, tot cu 10 etaje. O dărâmăm și pe ea?

Dar să revin la depozitul de muniții. Dacă el există într-o zonă de locuințe, spital, supermarketuri, hoteluri, restaurante, biserici etc, autoritatea locală trebuie să primească urgent detalii. Nu e problemă, avem certificat ORNISS. Și nu făceam conferință de presă să anunțăm asta, cum a făcut Miruță. Dar am fi luat măsuri! Am fi cerut să fie scos acest depozit dintre blocuri care au o vechime de peste 40 de ani, nu autorizate de Olguța Vasilescu. De multe ori m-am întrebat de ce mai există unități militare în orașe. Printre blocuri. Dacă începe vreodată vreun război, ar fi primele ținte atacate. Vedeți ce se întâmplă în Ucraina. Tot cu clădiri militare în zone civile. Chiar așa, de ce nu sunt strămutate în zone nelocuite? Că mai dai de un găgăuță de ministru care mai și spune că sunt depozite de armament și cartiere întregi devin ținte sigure!”, a încheiat primarul Craiovei mesajul.

Recomandarea autorului: