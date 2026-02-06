Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Orice raport din America sau de la Bruxelles era important dacă zicea ceva rău de PSD”

Victor Ponta: „Orice raport din America sau de la Bruxelles era important dacă zicea ceva rău de PSD”

Cătălin Costache
06 feb. 2026, 07:30, Marius Tucă Show

În ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Victor Ponta a comentat reacția aproape inexistentă a scenei politice și mediatice din România la un raport apărut în Camera Reprezentanților din SUA, susținând că documentul nu va produce niciun efect intern. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ponta a afirmat că, în trecut, orice raport venit dinspre Washington sau Bruxelles era amplificat mediatic dacă conținea critici la adresa PSD. În prezent, spune el, documentele care vizează actuala putere sunt ignorate complet, fără dezbatere publică sau analiză serioasă.

Victor Ponta: „În România nu o să se întâmple nimic în urma raportului din Camera Reprezentanților. România e țara lor, au luat-o, au capturat-o. E țara USR-ului, a lui Nicușor și a lui Ilie. Orice raport din America sau de Bruxelles era important dacă zicea ceva de rău de PSD. Dacă zice de ei, nu. În ce televiziuni și presă a apărut acest raport? Nicăieri. S-a cam predat toată lumea, mai sunt doar câțiva oameni care mai țin capul sus.”

Ediție integrală

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am avut discuții cu toți oamenii care lucrau la acest raport. Nu ne-au zis explicit, dar știam că lucrează la un raport”
07:00
Dan Dungaciu: „Am avut discuții cu toți oamenii care lucrau la acest raport. Nu ne-au zis explicit, dar știam că lucrează la un raport”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Bolojan spune că salariile bugetarilor nu pot fi reduse cu mai mult de 30%, altfel statul român ar fi dat în judecată
06:30
Valentin Stan: Bolojan spune că salariile bugetarilor nu pot fi reduse cu mai mult de 30%, altfel statul român ar fi dat în judecată
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi”
23:30
Ion Cristoiu: „Seriozitatea investigației americane este zdrobitoare. Raportul românesc are poze și capturi”
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Presa fiind cumpărată, opoziția candidaților establishmentului și-a găsit refugiul în platformele de socializare”
23:00
Ion Cristoiu: „Presa fiind cumpărată, opoziția candidaților establishmentului și-a găsit refugiul în platformele de socializare”
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
22:30
Ion Cristoiu: „Dan știe că trebuie să aleagă între UE și America. El este de partea UE, dar e într-o țară pro-americană”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 februarie, de la ora 20.00
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Reacția lui Elon Musk după ce premierul Spaniei a cerut limitarea accesului la rețelele sociale
SPORT Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, cele mai scumpe din istorie. Care este motivul
09:16
Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, cele mai scumpe din istorie. Care este motivul
HOROSCOP Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
09:16
Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
ALERTĂ Furtuna Leonardo făcut ravagii în Spania și Portugalia. Mii de localnici, evacuați din calea inundațiilor și alunecărilor de teren. O persoană a murit
09:00
Furtuna Leonardo făcut ravagii în Spania și Portugalia. Mii de localnici, evacuați din calea inundațiilor și alunecărilor de teren. O persoană a murit
ULTIMA ORĂ Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef
08:46
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef
INCIDENT Tragedie în București. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de tramvai
08:35
Tragedie în București. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de tramvai
EXTERNE Discuții cruciale în Oman între SUA și Iran. Miza nucleară și riscul unei escaladări militare, pe muchie de cuțit
08:27
Discuții cruciale în Oman între SUA și Iran. Miza nucleară și riscul unei escaladări militare, pe muchie de cuțit

Cele mai noi

Trimite acest link pe