Victor Ponta: „Orice raport din America sau de la Bruxelles era important dacă zicea ceva rău de PSD”

În ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Victor Ponta a comentat reacția aproape inexistentă a scenei politice și mediatice din România la un raport apărut în Camera Reprezentanților din SUA, susținând că documentul nu va produce niciun efect intern. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ponta a afirmat că, în trecut, orice raport venit dinspre Washington sau Bruxelles era amplificat mediatic dacă conținea critici la adresa PSD. În prezent, spune el, documentele care vizează actuala putere sunt ignorate complet, fără dezbatere publică sau analiză serioasă.

Victor Ponta: „În România nu o să se întâmple nimic în urma raportului din Camera Reprezentanților. România e țara lor, au luat-o, au capturat-o. E țara USR-ului, a lui Nicușor și a lui Ilie. Orice raport din America sau de Bruxelles era important dacă zicea ceva de rău de PSD. Dacă zice de ei, nu. În ce televiziuni și presă a apărut acest raport? Nicăieri. S-a cam predat toată lumea, mai sunt doar câțiva oameni care mai țin capul sus.”

Ediție integrală