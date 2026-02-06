Profesorii decid prin referendum dacă intră în grevă luna viitoare. Mesajul dascălilor de la Iași

Profesorii din România vor decide prin referendum dacă intră în grevă în luna martie 2026, chiar în perioada simulărilor examenelor naționale.

Un referendum referitor la greva generală va fi transmis școlilor, scrie ziaruldeiași.ro.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” le propun cadrelor didactice fie neparticiparea la simulările examenelor naționale, fie declanșarea unei greve în perioada desfășurării acelorași simulări ale Evaluării Naționale și Bacalaureatului, ambele programate în luna martie.

USLIP Iași: „Vineri sau luni vom trimite în școli referendumul”

Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași, a declarat că „Vineri sau luni vom trimite în școli referendumul, pentru că vreau să fiu foarte sigur și să mă lămuresc asupra conținutului și pe modul în care sunt precizate respectivele revendicări”.

Citiți continuarea pe ziaruldeiași.ro…