Se închide circulația în zona fântânilor din Piața Unirii, de miercuri. Care este motivul

Circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii va fi închisă de miercuri dimineață pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Măsura face parte din lucrările de reabilitare a Planșeului Unirii, unde constructorii continuă intervențiile tehnice în zona a treia a proiectului, inclusiv realizarea piloților.

Anunțul primarului Sectorului 4, Daniela Băluță

Fluxul de trafic va fi deviat temporar pe laterala din dreapta a pieței, dinspre restaurantul Horoscop.

Daniel Băluță a precizat că măsura nu va afecta semnificativ circulația.

„De mâine dimineață, se închide circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, urmând ca fluxul de trafic să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieței, dinspre restaurantul Horoscop.

Măsura, aprobată de Comisia de Circulație din cadrul PMB, nu va afecta semnificativ circulația și va permite constructorilor care refac Planșeul Unirii să continue realizarea piloților și a altor lucrări specifice în zona a treia a proiectului.

Vă rog, așadar, să circulați cu atenție și să respectați noua semnalistică rutieră!

Zi cu spor tuturor!”, a scris Daniel Băluță, pe pagina sa de Facebook.