Prima pagină » Actualitate » Se închide circulația în zona fântânilor din Piața Unirii, de miercuri. Care este motivul

Se închide circulația în zona fântânilor din Piața Unirii, de miercuri. Care este motivul

Se închide circulația în zona fântânilor din Piața Unirii, de miercuri. Care este motivul
foto: social-media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii va fi închisă de miercuri dimineață pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Măsura face parte din lucrările de reabilitare a Planșeului Unirii, unde constructorii continuă intervențiile tehnice în zona a treia a proiectului, inclusiv realizarea piloților.

Anunțul primarului Sectorului 4, Daniela Băluță

Fluxul de trafic va fi deviat temporar pe laterala din dreapta a pieței, dinspre restaurantul Horoscop.

Daniel Băluță a precizat că măsura nu va afecta semnificativ circulația.

„De mâine dimineață, se închide circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, urmând ca fluxul de trafic să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieței, dinspre restaurantul Horoscop.

Măsura, aprobată de Comisia de Circulație din cadrul PMB, nu va afecta semnificativ circulația și va permite constructorilor care refac Planșeul Unirii să continue realizarea piloților și a altor lucrări specifice în zona a treia a proiectului.

Vă rog, așadar, să circulați cu atenție și să respectați noua semnalistică rutieră!

Zi cu spor tuturor!”, a scris Daniel Băluță, pe pagina sa de Facebook.

Recomandarea video

Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Leo Kanner, medicul care a descris pentru prima dată autismul și cum a ajuns lumea să înțeleagă această tulburare
SCANDALOS Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?
13:58
Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?
FLASH NEWS Traian Băsescu îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova
13:46
Traian Băsescu îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova
UTILE Ce cuvânt nu mai poți căuta pe Google. Răspunsul pe care ți-l dă IA
13:26
Ce cuvânt nu mai poți căuta pe Google. Răspunsul pe care ți-l dă IA
ADMINISTRAȚIE Primăria Capitalei, reacție după ce Gândul a relatat că Linia 5 de tramvai este blocată de mașini: „Montăm stâlpișori de cauciuc”
13:23
Primăria Capitalei, reacție după ce Gândul a relatat că Linia 5 de tramvai este blocată de mașini: „Montăm stâlpișori de cauciuc”
ANALIZĂ Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
13:22
Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
FLASH NEWS Radu Miruță, despre cum îi va afecta noua lege a salarizării pe militari: „Sunt oameni care sunt foarte buni și care sunt plătiți foarte slab”
13:18
Radu Miruță, despre cum îi va afecta noua lege a salarizării pe militari: „Sunt oameni care sunt foarte buni și care sunt plătiți foarte slab”

Cele mai noi

Trimite acest link pe