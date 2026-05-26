Criza politică se prelungește, iar România stă sub semnul interimatului. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a lansat o ipoteză inedită despre ceea ce numește „misiunea” lui Ilie Bolojan.

Invitatul a analizat jocurile politice intense care se fac în această perioadă și care au în centru Guvernul demis. Instrumentul prin care Bolojan va asigura interimatul Executivului până la toamnă ar fi PNRR.

La unele jaloane din PNRR ar fi trebuit renunțat

Ionuț Cristache: Dvs. spuneți că guvernul Bolojan va sta până în septembrie?

Ion Cristoiu: Da, până când face dezastru cu PNRR-ul. Asta-i misiunea principală. După asta pleacă. Acum, nu înțelegeți. Cele 8 legi sunt criminale. Sunt legi fundamentale pentru România. Nu e vorba de lege când învață că frunza-i verde. Sunt niște jaloane impuse de Comisia Europeană, atunci, prin PNRR. Și normal era ca și coaliția anterioară, sau guvernul sau ce vreți, să se pronunțe. Bă, la unele renunțăm, domnule Cristache. Că nu știu. E decarbonificat, dacă vreți vă dau zeci de exemple. Sunt lucruri caare nu pot fi îndeplinite. După părerea mea. Dacă legea s-a analizat,eEste dezasoase de preferat să pierdem 700 de milioane. Poate să-mi vină ticăloșii.

„Ăia 700 de milioane de euro s-ar putea să ne coste de o sută de ori mai mult”

Cristache:Ah, sigur, sub amenințarea că pierdem niște bani, să facem o ticăloșie.

Cristoiu: Adică normal era ca societatea, clasa politică românească, în frunte cu (Radu) Burnete (n.r. – consilierul economic al lui Nicușor Dan), să hotărească. Acum, bă, au mai rămas 80, da? Și 11.000, da? Hai să vedem. Poate la unele, renunțăm, dă-i dracului de bani. Că sunt de împrumut. Pentru că s-ar putea ca banii ăștia 700 de milioane, dacă îi luăm, să ne coste în brambureala care se va ivi de o sută ori mai tare. Adică nu înțeleg, n-am auzit nicăieri în Italia, în Franța de PNRR înnebunim?

