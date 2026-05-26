Nicușor Dan cere mai mulți bani de la UE pentru agricultură și coeziune: „România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară"
Nicușor Dan, președintele României, a anunțat, printr-o postare pe platforma X, că țara noastră a inițiat Declarația comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. În grup se află, pe lângă România, alte 15 state europene. Șeful statului cere mai mulți bani de la UE pentru fondurile pentru agricultură și coeziune.

Președintele României susține că acesta reprezintă un demers comun. În cursul zilei de marți, 26 mai 2026, șeful statului explică faptul că se dorește ca bugetul viitor să continue creșterea fondurilor pentru agricultură și coeziune.

Mesajul lui Nicușor Dan, marți, 26 mai 2026. Foto: X

„România a inițiat Declarația comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, alături de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria.

Prin acest demers comun, ne dorim ca viitorul buget să continue să finanțeze politici fundamentale pentru proiectul european: politica de coeziune și politica agricolă comună.

Aceste linii strategice sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere”, scrie Nicușor Dan.

„România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE”

Președintele Nicușor Dan explică faptul că acestea reprezintă „instrumente” prin intermediul cărora Uniunea Europeană „susține investițiile care contează direct pentru oameni”. Șeful statului exemplifică: infrastructură, agricultură, dezvoltarea comunităților, locuri de muncă și reducerea diferențelor dintre statele membre. România și celelalte 15 state solicită ca aceste alocări aferente politicilor în viiitorul buget „să fie mai mari”. Pentru țara noastră, fondurile UE „rămân esențiale pentru modernizare și dezvoltare”.

De altfel, el atrage atenția asupra faptului că Europa „trebuie să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică”.

„De aceea, susținem un buget european ambițios și echilibrat, care să răspundă atât noilor priorități, cât și politicilor care s-au dovedit de succes și care sunt esențiale pentru coeziune și prosperitate.

În privința competitivității, suntem de acord că resursele trebuie să aibă la bază un principiu al excelenței, dar acesta trebuie pus în practică astfel încât să genereze o îmbunătățire reală a competitivității economice în toată Uniunea, inclusiv la nivelul IMM-urilor.

România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară a UE, care trebuie să fie echilibrată și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre, recunoscând atât provocările și obiectivele comune, cât și particularitățile fiecăruia dintre ele.

Mulțumesc tuturor liderilor europeni care susțin această inițiativă și cred, la fel ca România, că solidaritatea și coeziunea trebuie să rămână valori fundamentale ale Uniunii Europene.

Această Declarație va fi prezentată formal în cadrul reuniunii de astăzi a miniștrilor pentru afaceri europene, pentru a fi luată în considerare în dezbaterile de la următorul Consiliu European”, a notat Nicușor Dan pe platforma X.

