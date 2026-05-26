Traian Băsescu redobândește cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu a semnat decretul

Olga Borșcevschi
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat reacordarea cetățeniei Republicii Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu, în semn de apreciere pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor. Băsescu a mai deținut cetățenia moldovenească, însă i-a fost retrasă de Igor Dodon în 2017.

„Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova”, a scris Maia Sandu marți, într-un mesaj pe Facebook.

Liderul de la Chișinău i-a mulțumit lui Băsescu pentru sprijinul pe care l-a acordat țării sale și a indicat că fostul președinte al României este respectat și „așteptat ca un frate” în Republica Moldova.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte – spre un viitor european.

Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. 

Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”, a adăugat Maia Sandu.

Traian Băsescu a mai deținut anterior cetățenia Republicii Moldova, obținută în noiembrie 2016 printr-un decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti, împreună cu soția sa, Maria Băsescu.

Ulterior, cetățenia i-a fost retrasă de fostul președinte Igor Dodon, pe motiv că ar fi fost obținută cu încălcarea legii. Soția lui Traian Băsescu a păstrat însă cetățenia Republicii Moldova.

Traian Băsescu a contestat în instanță decizia de retragere și a anunțat în repetate rânduri că intenționează să își redobândească statutul de cetățean moldovean.

Foto: Facebook / Maia Sandu

