Un autobuz școlar a fost lovit de un tren în Belgia. Ministru: „Doi copii, șoferul și însoțitorul au murit"
Ultima actualizare: acum o oră

12:51

Ministrul Transporturilor: „Doi copii, șoferul și însoțitorul au murit”

Potrivit ministrului Transporturilor, Jean-Luc Crucke, patru persoane au murit în accident. „Este vorba despre doi copii, șoferul autobuzului școlar și însoțitorul”, a răspuns acesta pentru RTL.

Ministrul confirmă, de asemenea, că trecerea la nivel cu calea ferată era într-adevăr închisă în momentul impactului. „Avem înregistrări video care dovedesc acest lucru”, a spus Crucke.

Mai multe persoane au murit, după ce un tren și un autobuz școlar s-au ciocnit în Belgia, a declarat pentru agenția de știri Reuters o sursă de la fața locului.

Accidentul s-ar fi produs în această dimineață în Buggenhout, Flandra de Est.

Un microbuz care se pare că era folosit pentru transportul școlar a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată.

Ministrul spune că „nu-și găsește cuvintele” după accident

Ministrul Justiției din Belgia a declarat că „nu-și găsește cuvintele” după coliziunea dintre un tren și un autobuz școlar. Într-o postare pe rețelele de socializare, Annelies Verlinden a spus:

„Transmit din toată inima condoleanțe tuturor victimelor, copiilor, familiilor lor și tuturor celor afectați astăzi de această tragedie. Le doresc tuturor multă căldură și alinare.” „Mulțumim serviciilor de urgență și poliției pentru intervenția rapidă și eforturile susținute depuse la fața locului. Parchetul continuă, desigur, să urmărească evoluția acestui accident.”

Minorii din autobuz frecventau o școală pentru copii cu nevoi speciale

Conform presei belgiene, în microbuz se aflau nouă persoane în momentul coliziunii. Poliția a confirmat presei că cele nouă persoane aflate în autobuz erau: un șofer, un însoțitor și șapte copii, majoritatea de vârstă școlară. VRT News a adăugat: „Copiii frecventau o școală pentru copii cu nevoi speciale.”

Trecerea la nivel cu calea ferată era „închisă în momentul coliziunii”

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că trecerea la nivel cu calea ferată, unde a avut loc accidentul, era închisă, relatează presa belgiană, potrivit Sky News.

VRT Nws a declarat că „barierele erau coborâte, semafoarele erau roșii” când trenul a lovit un autobuz care transporta elevi.

Thomas Baeken, de la operatorul de cale ferată din Belgia, a declarat publicației:

„Coliziunea a avut loc la ora locală 08:08. Imaginile arată că barierele erau coborâte și semafoarele erau roșii. Nu știm cum s-a putut produce accidentul. Poliția și parchetul trebuie să investigheze acest lucru.”

Potrivit companiei feroviare NMBS, aproximativ 100 de pasageri au fost evacuați de pompieri, unul dintre ei fiind în stare de șoc.

