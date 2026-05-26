Accidentul s-ar fi produs în această dimineață în Buggenhout, Flandra de Est.
Un microbuz care se pare că era folosit pentru transportul școlar a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată.
Ministrul Justiției din Belgia a declarat că „nu-și găsește cuvintele” după coliziunea dintre un tren și un autobuz școlar. Într-o postare pe rețelele de socializare, Annelies Verlinden a spus:
Conform presei belgiene, în microbuz se aflau nouă persoane în momentul coliziunii. Poliția a confirmat presei că cele nouă persoane aflate în autobuz erau: un șofer, un însoțitor și șapte copii, majoritatea de vârstă școlară. VRT News a adăugat: „Copiii frecventau o școală pentru copii cu nevoi speciale.”
Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că trecerea la nivel cu calea ferată, unde a avut loc accidentul, era închisă, relatează presa belgiană, potrivit Sky News.
VRT Nws a declarat că „barierele erau coborâte, semafoarele erau roșii” când trenul a lovit un autobuz care transporta elevi.
Thomas Baeken, de la operatorul de cale ferată din Belgia, a declarat publicației:
„Coliziunea a avut loc la ora locală 08:08. Imaginile arată că barierele erau coborâte și semafoarele erau roșii. Nu știm cum s-a putut produce accidentul. Poliția și parchetul trebuie să investigheze acest lucru.”
Potrivit companiei feroviare NMBS, aproximativ 100 de pasageri au fost evacuați de pompieri, unul dintre ei fiind în stare de șoc.