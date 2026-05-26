Craiova celebrează moștenirea lui Constantin Brâncuși. Trei zile dedicate artei și culturii în Cetatea Băniei

În perioada 28-30 mai 2026, Craiova va deveni unul dintre principalele centre culturale ale țării. Evenimentul „Zilele Constantin Brâncuși” reprezintă o manifestare dedicată marelui sculptor român și influenței sale asupra artei moderne.

Organizate de Marea Lojă Națională din România, alături de Asociația Craiova Unită, Consiliul Județean Dolj, Primăria Municipiului Craiova și DIGI, „Zilele Constantin Brâncuși” propun un program construit în jurul artei, patrimoniului și dialogului cultural.

Concerte și expoziții dedicate lui Brâncuși

Pe parcursul celor trei zile, Filarmonica „Oltenia”, Muzeul de Artă, Centrul Brâncuși și Teatrul de Vară vor găzdui concerte, expoziții, conferințe și spectacole dedicate operei marelui sculptor.

Manifestările vor începe vineri, 29 mai, cu un concert festiv organizat la Filarmonica Oltenia, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga.

Programul continuă la Muzeul de Artă, în Sala Oglinzilor, unde vizitatorii vor putea participa la o expoziție și o conferință susținute de pictorul Vasile Fuiorea. Cu această ocazie va fi lansat volumul de poezie „Cuvinte sculptate”, semnat de profesorul universitar Ion Deaconescu.

În fine, seara va fi rezervată evenimentelor de la Centrul Brâncuși, care încep cu expoziția unor documente rare din colecția lui Gelu Birău. De asemenea, vizitatorii vor asista la conferința „Brâncuși între seceră și ciocan”, susținută de Adrian Tudor, și vor urmări proiecția filmului „Brâncuși, scrisoare imaginară”, regizat de Cornel Mihalache.

Programul artistic este completat de momente muzicale rafinate și de un spectacol de balet de excepție oferit de Opera Română Craiova.

Pentru ziua de sâmbătă, accentul va fi pus pe patrimoniul local și implicarea comunitară. Sunt programate tururi ghidate prin cele mai importante obiective culturale și istorice ale orașului, inclusiv Muzeul de Istorie, Muzeul Cărții și Exilului Românesc și Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru”.

În Parcul Nicolae Romanescu vor avea loc demonstrații de sculptură live realizate de artiștii Dan Munteanu, Cosmin Mareș și Gigi Opriș. Nu va lipsi Fanfara Militară, care va oferi un moment artistic de neuitat. Evenimentul se va încheia cu un concert festiv organizat la Teatrul de Vară și cu Balul de Caritate găzduit de restaurantul „Smart Pub by Voila”. Momentul include și o tombolă cu premii și o licitație cu obiecte de artă. Toate încasările vor fi direcționate către scopuri caritabile.

Omagiu adus lui Brâncuși la 150 de ani de la naștere

„Zilele Constantin Brâncuși” fac parte din programul dedicat Anului „Constantin Brâncuși”. Inițiativa a fost lansată pentru a marca 150 de ani de la nașterea sculptorului originar din Hobița, județul Gorj.

Prin această serie de manifestări, organizatorii își propun să promoveze patrimoniul cultural românesc și să readucă în atenția publicului contribuția esențială pe care Constantin Brâncuși a avut-o în istoria artei universale.

