Noile arme care vor intra în dotarea armatei nu vor veni şi cu echipament de vedere pe timp de noapte. Ministrul Miruţă nu ştie să explice de ce

Luiza Dobrescu
România cumpără arme cu care se poate trage doar pe timp de zi, confirmă ministrul Apărării, Radu Miruţă, în cadrul unui interviu pentru Libertatea.

Întrebat de realizatorul emisiunii de ce dăm bani pe nişte arme cu care se poate trage doar ziua, în timp ce războaiele se poartă în special pe timp de noapte, Miruţă a mărturisit că „aşa e cerinţa pe care noi am pus-o.”

„Jurnalist: Păi şi militarii români nu au şi pistol în dotare?

Radu Miruţă: Acum se schimbă arma de asalt.  Schimbăm acel Kalashnikov. 

Jurnalist: Aceste arme nu vor veni cu aparate de vedere şi de ochire pe timp de noapte. De ce nu trebuie să vadă, pentru că în condiții de luptă vedem în Ucraina războiul, să ducem mai ales noaptea…

Radu Miruţă: Da, pentru că aşa  e cerinţa pe care noi am pus-o. Aşa a fost specificul venit de la Statul Major al Apărării, când eram la Ministerul Economiei. Ce-au avut în vedere, vă recunosc că nu ştiu acum să vă răspund”, a declarat pentru Libertatea.

Ministrul Apărării nu a mai spus şi dacă a avut curiozitatea să afle de la reprezentanţii Statului Major al Apărării ce a avut în vedere când au comandat doar arme fără aparate de vedere şi de ochire nocturnă sau cum se vor descurca militarii români dacă vor fi implicaţi într-un conflict armat pe timp de noapte.

