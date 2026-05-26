Prima pagină » Economie » Eșec OMV Petrom în zona bulgărească a Mării Negre, lângă Neptun Deep. Cât au costat sondele

OMV Petrom, a cheltuit 30 milioane de euro pe forarea a 2 sonde în blocul Han Asparuh din Marea Neagră din Bulgaria. Însă acestea au fost clasate ca „uscate”, nefiind descoperite rezerve semnificative de gaze naturale.

OMV Petrom este operator în perimetrul Han Asparus și deține o participație de 45%, la fel ca principalul său partener, NewMed Energy.

Cea mai mare parte a investiției în cele 2 sonde a fost acoperită de partenerii OMV Petrom

În 2025, CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere, informa că cea mai mare parte a costurilor de 170 milioane de euro în forarea celor 2 sonde de explorare în sectorul bulgăresc al Mării Negre nu va fi suportată de OMV Petrom. Ci de partenerii de la NewMed. Totiși, acum executivul confirmă că mai puțin de 18% din costuri au fost suportate de compania română.

“Am forat două sonde în Han Asparuh. Din păcate, nu am reușit să găsim resurse semnificative de gaze naturale acolo. Am astupat și abandonat ambele sonde”, a afirmat Verchere.

Deși OMV Petrom este operatorul proiectului, cea mai mare parte a investiției în cele 2 sonde a fost acoperită de partenerii OMV Petrom, notează Profit.ro.

Sondele au costat brut 170 milioane de euro

“Cele două sonde au costat aproximativ 170 de milioane de euro. Totuși, aceasta este suma brută. Expunerea noastră la acest cost a fost de aproximativ 30 de milioane de euro, deoarece am atras parteneri. Când atragi un partener, acesta suportă o parte mai mare din costuri ca parte a intrării în aceste sonde”, a declarat CEO-ul OMV Petrom.

De notat că jumătate din această sumă a fost deja înregistrată în contabilitatea companiei, cealaltă jumătate urmând să fie reflectată în cifrele din raportul pe trimestrul 2.

Gigantul mai anunță că și al doilea foraj de explorare de pe perimetrul offshore de gaze naturale Han Asparuh, din zona bulgărească a Mării Negre, a avit rezultate nesatisfăcătoare. Compania a finalizat operațiunile de foraj la sonda de explorare Krum-1.

″Operațiunile de foraj au început în februarie, după finalizarea sondei Vinekh, și au atins acum adâncimea planificată de aproximativ 3.500 de metri, fără a întâlni însă volume semnificative de gaze″, raportează OMV Petrom.

OMV Petrom: Suntem în continuare foarte interesați de Marea Neagră

În pofida celor 2 eșecuri înregistrate în Bulgaria, compania transmite că este în continuare interesată de Marea Neagră. Potrivit lui Verchere, va desfășura mai multe activități de explorare în apele adânci din partea de vest a Mării Negre.

″Evident, avem Neptun Deep, care se află în prezent în dezvoltare. Ceea ce am făcut este să deținem suprafețe în Bulgaria și, de asemenea, în apele adânci ale României. Am preluat în același timp perimetre în blocul situat mai la sud de Han Asparuh, Han Tervel. Suntem în proces de a intra în acel proiect cu o participație de 25%. Shell este operatorul. TPAO este, de asemenea, prezentă în perimetru. Acest lucru este în curs de aprobare de către guvern. Apoi, se vor efectua unele activități seismice înainte de a verifica dacă există o perspectivă de foraj”, a mai afirmat CEO-ul OMV Petrom.

De adăugat că OMV Petrom a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 3,1 miliarde lei, în scădere cu 27% comparativ cu anul anterior, a anunțat compania.

