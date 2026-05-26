Petrișor Peiu: „Sub conducerea lui Nicușor Dan și a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, România revine la practicile feudale din anii ‘90”

Petrișor Peiu a comentat decizia lui Nicușor Dan de a apela la serviciile de lobby ale unei firme din Statele Unite pentru a „repara” relațiile cu Administrația Trump. În opinia liderului senatorilor AUR, România se comportă asemenea „statelor bananiere”.

Pe pagina personală de Facebook, Petrișor Peiu scrie că, „sub conducerea lui Nicușor Dan și a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, România revine la practicile feudale din anii 90”.

Peiu: „Statele bananiere apelează la firme de lobby”

„Statele bananiere apelează la firme de lobby la Washington”, scrie Peiu. În schimb, „statele civilizate, occidentale au un comportament demn, în care instituțiile statului își fac datoria”.

Iată restul mesajului liderului senatorilor AUR:

„Credința tâmpă că un stat membru NATO și UE are nevoie de o firmă de consultanță la Washington este cel puțin excentrică. Și este proprie statelor subdezvoltate instituțional, în care puterea politică este convinsă că poate cumpăra accesul la politicienii importanți ai Americii prin contracte de lobby.

De fapt, orice stat care apelează la firme de lobby pentru a-și introduce liderii la Casa Albă sau la Congres primește acolo o etichetă greu de dezlipit: stat corupt care încearcă să-și spele păcatele prin lobby.

Statele civilizate își rezolvă problemele de la Washington tratând în mod democratic și legal problemele pe care le au acasă, nu încearcă să își cosmetizeze realitățile și nu își cumpără «intrări» la Casa Albă sau în Congres.

„Numai statele eșuate au nevoie de lobby”

Numai statele eșuate au nevoie de firme de lobby, statele «curate», statele normale, au minister de Externe și diplomație pentru subiecte diplomatice. Să plătești 7 milioane de dolari pe an pentru lobby la Washington echivalează cu a recunoaște inutilitatea canalelor diplomatice normale: ambasadorul și ministrul de externe.

Dar România are și ambasador la Washington, politrucul Muraru, unul dintre postacii de rând ai PNL, și ministru de Externe pe USR-ista Oana Țoiu. Mai are și 25 de angajați ai ambasadei care, teoretic, lucrează pentru țară. Plus consulatele generale de la New York, Chicago și Los Angeles, toate populate cu oamenii de partid și de stat. Plus 13 consulate onorifice. De ce are atunci nevoie de lobby? Nu sunt decât două răspunsuri posibile: fie ambasadorul politruc Muraru, ministrul Țoiu și armatele din subordinea lor nu își fac treaba, fie cineva a inventat un contract pentru a-și lua un mic comision.

Concluzia este cât se poate de amară: sub conducerea lui Nicușor Dan și a guvernului Bolojan, România a devenit, oficial, un stat bananier, în care junta de la putere își cumpără favoruri politice în marile capitale ale lumii”.

