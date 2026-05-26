Prima pagină » Actualitate » Petrișor Peiu: „Sub conducerea lui Nicușor Dan și a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, România revine la practicile feudale din anii ‘90”

Petrișor Peiu: „Sub conducerea lui Nicușor Dan și a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, România revine la practicile feudale din anii ‘90”

Petrișor Peiu: „Sub conducerea lui Nicușor Dan și a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, România revine la practicile feudale din anii ‘90”
Peiu: „Sub conducerea lui Nicușor Dan, România revine la practicile feudale din anii ‘90”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Petrișor Peiu a comentat decizia lui Nicușor Dan de a apela la serviciile de lobby ale unei firme din Statele Unite pentru a „repara” relațiile cu Administrația Trump. În opinia liderului senatorilor AUR, România se comportă asemenea „statelor bananiere”.

Pe pagina personală de Facebook, Petrișor Peiu scrie că, „sub conducerea lui Nicușor Dan și a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, România revine la practicile feudale din anii 90”.

Peiu: „Statele bananiere apelează la firme de lobby”

„Statele bananiere apelează la firme de lobby la Washington”, scrie Peiu. În schimb, „statele civilizate, occidentale au un comportament demn, în care instituțiile statului își fac datoria”.

Iată restul mesajului liderului senatorilor AUR:

Credința tâmpă că un stat membru NATO și UE are nevoie de o firmă de consultanță la Washington este cel puțin excentrică. Și este proprie statelor subdezvoltate instituțional, în care puterea politică este convinsă că poate cumpăra accesul la politicienii importanți ai Americii prin contracte de lobby.

De fapt, orice stat care apelează la firme de lobby pentru a-și introduce liderii la Casa Albă sau la Congres primește acolo o etichetă greu de dezlipit: stat corupt care încearcă să-și spele păcatele prin lobby.

Statele civilizate își rezolvă problemele de la Washington tratând în mod democratic și legal problemele pe care le au acasă, nu încearcă să își cosmetizeze realitățile și nu își cumpără «intrări» la Casa Albă sau în Congres.

„Numai statele eșuate au nevoie de lobby”

Numai statele eșuate au nevoie de firme de lobby, statele «curate», statele normale, au minister de Externe și diplomație pentru subiecte diplomatice. Să plătești 7 milioane de dolari pe an pentru lobby la Washington echivalează cu a recunoaște inutilitatea canalelor diplomatice normale: ambasadorul și ministrul de externe.

Dar România are și ambasador la Washington, politrucul Muraru, unul dintre postacii de rând ai PNL, și ministru de Externe pe USR-ista Oana Țoiu. Mai are și 25 de angajați ai ambasadei care, teoretic, lucrează pentru țară. Plus consulatele generale de la New York, Chicago și Los Angeles, toate populate cu oamenii de partid și de stat. Plus 13 consulate onorifice. De ce are atunci nevoie de lobby? Nu sunt decât două răspunsuri posibile: fie ambasadorul politruc Muraru, ministrul Țoiu și armatele din subordinea lor nu își fac treaba, fie cineva a inventat un contract pentru a-și lua un mic comision.

Concluzia este cât se poate de amară: sub conducerea lui Nicușor Dan și a guvernului Bolojan, România a devenit, oficial, un stat bananier, în care junta de la putere își cumpără favoruri politice în marile capitale ale lumii”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Petrișor Peiu atacă puternic. „Explozia prețurilor la îngrășăminte și închiderea Azomureș sunt rezultatul politicilor iresponsabile ale guvernelor ultimilor ani”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, despre „pericolul din spatele programului SAFE!”

Petrișor Peiu (AUR) vorbește deschis. „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”

Senatul a adoptat proiectul AUR privind transparentizarea finanțării ONG-urilor. Organizațiile vor fi obligate să declare toate sursele de bani

Recomandarea video

Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Leo Kanner, medicul care a descris pentru prima dată autismul și cum a ajuns lumea să înțeleagă această tulburare
SCANDALOS Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?
13:58
Fanii Ferrari, dezamăgiți de noul model FerrariLuce. Revoltă în comentarii: „Este cumva o Teslararri”?
FLASH NEWS Traian Băsescu îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova
13:46
Traian Băsescu îi mulțumește Maiei Sandu pentru că i-a redat cetățenia Republicii Moldova
UTILE Ce cuvânt nu mai poți căuta pe Google. Răspunsul pe care ți-l dă IA
13:26
Ce cuvânt nu mai poți căuta pe Google. Răspunsul pe care ți-l dă IA
ADMINISTRAȚIE Primăria Capitalei, reacție după ce Gândul a relatat că Linia 5 de tramvai este blocată de mașini: „Montăm stâlpișori de cauciuc”
13:23
Primăria Capitalei, reacție după ce Gândul a relatat că Linia 5 de tramvai este blocată de mașini: „Montăm stâlpișori de cauciuc”
ANALIZĂ Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
13:22
Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism
FLASH NEWS Radu Miruță, despre cum îi va afecta noua lege a salarizării pe militari: „Sunt oameni care sunt foarte buni și care sunt plătiți foarte slab”
13:18
Radu Miruță, despre cum îi va afecta noua lege a salarizării pe militari: „Sunt oameni care sunt foarte buni și care sunt plătiți foarte slab”

Cele mai noi

Trimite acest link pe