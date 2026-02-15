Prima pagină » Știri externe » Kim Jong-Un își antrenează soldații în Ucraina, spune ministrul Apărării din Japonia

15 feb. 2026, 15:44, Știri externe
Ministrul Apărării din Japonia a declarat în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen că aproximativ 10.000 de trupe din Coreea de Nord au fost trimise pe câmpurile de luptă din Ucraina în sprijinul Rusiei.

Ministrul japonez al Apărării a subliniat la Conferința de Securitate de la Munchen că acești soldați trimiși de Kim Jong Un în Rusia, iar mai apoi trimiși de Rusia pe frontul din Ucraina, nu sunt doar „carne de tun”, ci au fost trimiși să învețe noi metode de luptă moderne. Shinjiro Koizumi a precizat că trupele Phenianului dobândesc astfel experiență în operarea dronelor și a tehnologiilor înalte, în operarea spațiului cibernetic, dar și a armelor convenționale de ultimă generație.

„Au fost trimiși soldați nord-coreeni. Peste 10.000 de soldați au fost trimiși în Rusia. Rusia a trimis, știți, soldați nord-coreeni în Ucraina. Apoi învață noi metode de luptă cu drone, inteligență artificială și spațiu cibernetic, și cu toate domeniile, cu arme convenționale. Revenind la Coreea de Nord, trebuie să ne gândim la ce le folosesc și împotriva cui le folosesc. De aceea am spus că Ucraina nu este o problemă îndepărtată”, a spus Shinjiro Koizumi în cadrul unui panel la Conferința de la Munchen.

Teza centrală a Japoniei la Conferința de la Munchen a fost aceea că securitatea regiunii Euro-Atlantice și cea a regiunii Indo-Pacifice sunt inseparabile. Shinjiro Koizumi avertizează că experiența de luptă acumulată de trupele lui Kim Jong Un în Ucraina va crește semnificativ riscul de securitate în Asia de Est odată cu întoarcerea acestora acasă.

