Un raport al Curții de Conturi, publicat pe 18 septembrie 2025, arată că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași „a angajat, lichidat și decontat în mod necuvenit cheltuieli de servicii de curățenie”. În luna septembrie 7 copii cu afecțiuni grave internați aici au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens.
La începutul anului 2024, Spitalul de Copii „Sfânta Maria” a încheiat, prin achiziție directă, trei contracte pentru servicii de curățenie pentru spațiile interioare și trei pentru servicii de curățenie în exterior, subliniază hotnews.ro
Toate aceste contracte au făcut obiectul unei verificări a Curții de Conturi, anul trecut, iar în urmă cu o lună instituția a publicat un raport cu neregulile descoperite. Conform documentului, în urma auditului autoritatea a constatat că:
Valoarea totală a abaterilor constatate de inspectorii Curții de Conturi a fost de 55.227,91 lei.
Controlul a descoperit, printre altele, că „s-au acceptat la plată și s-au achitat facturi aferente unei perioade pentru care nu era întocmit contract de servicii/alt angajament legal”.
Consecințele, potrivit documentului, sunt „supraevaluarea obligațiilor de plată, precum și afectarea bugetului prin decontarea unor servicii care fie nu fost efectuate, fie au fost efectuate și decontate în condițiile lipsei unui angajament legal”.
Echipa de control a recomandat „stabilirea persoanelor răspunzătoare, coroborat cu înregistrarea în contabilitate și recuperarea integrală a plăților nelegale și prejudiciilor” aduse spitalului. Termenul de implementare indicat în raport este 27.02.2026, preia Hotnews.
