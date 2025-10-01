Toate aceste contracte au făcut obiectul unei verificări a Curții de Conturi, anul trecut, iar în urmă cu o lună instituția a publicat un raport cu neregulile descoperite. Conform documentului, în urma auditului autoritatea a constatat că:

„au fost efectuate plăți peste valoarea contractului de servicii atribuit, valoarea acceptată la plată și decontată în plus fiind de 37.954,10 lei”.

„au fost acceptate la plată și decontate facturi cuprinzând contravaloarea serviciilor aferente unei perioade pentru care nu era întocmit contract de servicii/alt angajament legal, valoarea facturată și decontată necuvenit fiind de 8.323,94 lei”.

„au fost acceptate la plată și decontate servicii de curățenie care nu sunt confirmate a fi realizate de operatorul de servicii și nici de către reprezentantul spitalului în valoare de 8.949,87 lei”.

Valoarea totală a abaterilor constatate de inspectorii Curții de Conturi a fost de 55.227,91 lei.

Servicii de curățenie posibil fictive

Controlul a descoperit, printre altele, că „s-au acceptat la plată și s-au achitat facturi aferente unei perioade pentru care nu era întocmit contract de servicii/alt angajament legal”.

Consecințele, potrivit documentului, sunt „supraevaluarea obligațiilor de plată, precum și afectarea bugetului prin decontarea unor servicii care fie nu fost efectuate, fie au fost efectuate și decontate în condițiile lipsei unui angajament legal”.

Echipa de control a recomandat „stabilirea persoanelor răspunzătoare, coroborat cu înregistrarea în contabilitate și recuperarea integrală a plăților nelegale și prejudiciilor” aduse spitalului. Termenul de implementare indicat în raport este 27.02.2026, preia Hotnews.

