Nicușor Dan admite încă un eșec, după tragedia copiilor de la spitalul din Iași: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile”

Nicușor Dan a vorbit la Euronews despre tragedia de la Spitalul de Pediatrie Sf. Maria din Iași, unde șapte copii, internați la ATI, au murit, după ce au contractat o bacterie periculoasă.

„Spitale au început să se construiască, chiar aici la Tmișoara, „Spitalul de Arși” e la 80% dar nu în ritmul în care e nevoie. La nivel de intuiție, trebuie să recunoaștem că statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile.

Eu m-aș îndrepta care parteneriate publice private pentru construcție și administrație de spitale, întinse pe 25 de ani. Au avantajul că nu trebuie să te împrumuți de toți banii. Astfel că putem să construim mult mai repede și acolo unde spitalul e mult prea vechi să demolăm și să construim unul nou.

Trebuie să facem un calcul de eficiență. Mult prea mult din sistemul sanitar se duc pe spitale și mult prea puțin pe medici de familie, policlinici, ambulatorii ale spitalelor”, a declarat Nicușor Dan.

