Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane €. Povestea grupării mafiote Socar-Jetfly Hub conduse de domnii Asadulzade și Berendel. Dezvăluim dedesubturile unei grupări transfrontaliere care guvernează banii negri din industria petrolieră

Una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România s-a țesut în ultimii ani, asemenea unei pânze de păianjen, în jurul colosului de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Acolo unde se generează zeci și sute de milioane lunar, dar autoritățile suspectează că se operează și un prejudiciu la bugetul de stat în formă continuată.

În spatele acestei scheme de operare sunt evazioniști români care controlează zeci de firme paravan, dar și cetățeni italieni prezenți și în alte cazuri de fraudare a taxelor (implicați și din dosarul de evaziune ”Europetrol distribution”), cu prejudiciu de sute de milioane euro în mai multe state UE, inclusiv în România.

Gruparea în cauză, despre care vom prezenta azi date șocante, beneficiază de suportul unor foști și actuali funcționari ai statului, care oferă consultanță și protecție fenomenului evazionist pe tot lanțul de comercializare, dar și, ulterior, în cercetarea penală și instanțele judecătorești. Astfel, beneficiarii reali s-au sustras condamnărilor, iar prejudiciile încă n-au putut fi recuperate.

Această schemă de evaziune petrolieră are cinci paliere și reunește persoane care, în ultimii 20 de ani, au fost implicate în activități ce au generat prejudicii de sute de milioane de lei la bugetul de stat. Iar bani negrii au susținut din umbră pasivitatea autorităților, au împiedicat schimbările legislative și au încurajat deschiderea de noi canale de distribuție.

Palierul #1. Antrepozitul Vamal OIL TERMINAL CONSTANTA (OTC)

Recent, CANCAN a făcut dezvăluiri legate de CEO-ul companiei de stat SOCAR PETROLEUM, Ramil Asadulzade (CITEȘTE AICI despre relația secretă cu șefa de la HR!). Firma respectivă este o subsidiară a gigantului SOCAR din Azerbaidjan și a pătruns în urmă cu mai mulți ani pe piața din România.

Concret, SOCAR PETROLEUM S.A. (sau SOCAR ROMÂNIA) importă în România vapoare de motorină în regim suspensiv de taxe – în antrepozitul Vamal OIL TERMINAL CONSTANTA (OTC) – iar întreaga cantitate o vinde tot în OTC în regim suspensiv către Alkagesta, o firmă controlată de off-shoruri azere și turcești.

Atât SOCAR, cât și Alkagesta transferă motorina, ulterior, către antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești, folosind garanția vamală a OTC, care alocă spații pentru depozitare și permite folosirea garanției pentru deplasarea motorinei în regim suspensiv până la Ploiești.

Cu alte cuvinte, schema pe care motorina din Azerbaijan intră în România e simplă: SOCAR PETROLEUM S.A. –> Alkagesta –> Jetfly Hub SRL Ploiești.

Dar de aici încep să apară semnele de întrebare! Pentru că antrepozitul fiscal – Jetfly Hub SRL Ploiești(care are ca acționar unic firma din Emirate Arabe Unite – Master Chem Oil DMCC – controlată de Dan Berendel) – este implicat în multe dosare de evaziune fiscală. Și nu doar în aceste cauze, ci și în dosarul licitației carburanților neconformi livrați pentru MIG-urile MAPN, unde prejudiciul a fost fixat la de 6.5 milioane euro.

Cu atât mai mult, Jetfly Hub SRL nu are probleme doar de natură penală, ci și de natură comercială, întrucât are înregistrată o cerere de faliment, care se judecă la Tribunalul Prahova.

Practic, tandemul Ramil Asadulzade & Dan Berendel conduce din umbră schema ”SOCAR – Jetfly Hub”. Informații de ultimă oră arată că azerul a semnat cererea de demisie încă din 19 septembrie (după dezvăluirea relației secrete cu șefa de la HR), dar că trage și azi sforile pentru a rămâne pe poziții. Sursele noastre susțin că, în urmă cu câteva zile, Consiliul de Administrație al SOCAR PETROLEUM a aprobat revocarea din funcție a lui Asadulzade și înlocuirea lui, temporară, cu Ramin Aliyev. Însuși președinte CA-ului SOCAR PETROLEUM, Orkhan Rajabov, a sosit la București ca să opereze schimbarea, dar Asadulzade încearcă să-l înduplece și să renunțe la schimbarea CEO-ului. Aceleași surse ne-au mărturisit că, în paralel, mai mulți manageri din SOCAR-România au fost obligați să semneze o scrisoare adresată conducerii de la Baku prin care explică faptul că filiala de la București s-ar prăbuși, dacă Ramil Asadulzade va fi dat deoparte. Prin asemenea mișcări, acesta din urmă speră să se salveze și să continue să controleze SOCAR PETROLEUM întrucât, la mijloc, este o schemă infracțională de multe milioane de euro.

Palierul #2. Consilierii și protectorii

După ce am așezat pe primul palier ”actorii” acestei scheme, acum vi-i prezentăm și pe cei din umbră. Persoane care au lucrat în sistem și care și-au păstrat conexiuni active (un exemplu este Cristian George Lascu (fost director al Direcției de politici și legislație în domeniile vamal și nefiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, inculpat în multe dosare de evaziune fiscală cu sute de milioane prejudiciu), se ocupă de consultanță și protecție.

Palierul #3. Firmele-pion

Aici se încadrează firmele cu comportament fiscal inadecvat (controlate direct sau prin interpuși de către Gheorghe Chealfă). Aceste firme solicită rambursări fiscale de TVA și intră ulterior în insolvență, faliment sau sunt preluate de acționari fără bonitate. Prin aceasta, ele generează evaziune fiscală în mijlocullanțului de comercializare și scot din circuit cea mai mare parte din banii negrii.

Palierul #4. Piața angro

Pe palierul 4 găsim comercianții angro de produse petroliere care asigură introducerea pe piață a produselor petroliere a căror taxe au fost evazionate, coordonate din umbră în special de Paul Pop – fost director Lukoil și Rompetrol, dar și patronul firmei Rottco Consult – aflată în proces de insolvență, la cerere, într-un dosar pe rolul Tribunalului Ilfov pentru un debit de 28 milioane lei -, firme care prin tranzacții multiple acoperă firmele cu comportament fiscal inadecvat introduse pe lanțul de comercializare de la import și până la consumatorul final.

Palierul #5. Cadrul legal

Legislația învechită, conexiunile din sistem ale consultanților și ale persoanelor care stau în spatele firmelor paravan, generează, de altfel, un mod de operare imposibil de urmărit în timp real de către autorități, date fiind miile de tranzacții dintre zecile de firme participante la circuitul evazionist.

Acestea sunt palierele ”de lucru”, iar de aici înainte vă vom prezenta modalitatea de operare a grupului infracțional.

Așa cum spuneam, antrepozitul fiscal în care se produce evaziunea fiscală – Jetfly Hub SRL – Ploiești este controlat de Dan Berendel, firma pe care acționarii o duc acum spre faliment, pentru a scăpa de recuperarea prejudiciilor în cauzele în care sunt sau vor fi investigați. (CITEȘTE AICI!)

Înființată în anul 2012, Jetfly Hub SRL îl are ca administrator în acte pe Claudiu-Marian Ghizdăvescu, iar la Master Chem Oil DMCC (din Emiratele Arabe Unite) – care este acționar unic la Jetfly Hub -, esteadministrată, de asemenea, Claudiu-Marian Ghizdăvescu;

Anterior, reprezentantul Master Chem Oil DMCC a fost Dan Florin Berendel – actualmente rămas CEO. Acesta a devenit inculpat într-un dosar al DIICOT,fiindcă ar fi vândut Armatei, în urma unor licitații anchetate de autorități, cantități foarte mari de combustibil de proastă calitate. Din această cauză, aeronave militare s-au defectat, iar prejudiciu estimat a fost stabilit la 6.5 milioane euro! Așadar, beneficiind de influențe politice, Jetfly Hub SRL a câștigat, în 2018-2021, trei licitații organizate deMinisterul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01836 pentru furnizarea de kerosen de avion în valoare de 477.131.119 lei. În urma aceste licitații, Berendel a obținut un profit net de peste 8 milioane euro, după ce, până atunci, raportase an de an pierderi financiare de milioane.

În urma prejudiciului provocat Armatei și din cauza anchetelor DIICOT care au urmat, Dan Berendel s-a repoziționat pe piață și a inițiat, în 2023, împreună cu o serie de cetățeni italieni o nouă ”schemă” prin care antrepozitul fiscal Jetfly Hub din Ploiești să prospere.

Noua schemă de evaziune dezvoltată de grupul infracțional menționat mai sus prejudiciază bugetul de stat cu de milioane de lei lunar. Cum? Rețeta e ”simplă”: încrengatura de firme cu comportament fiscal inadecvat introduse pe lanțul de distribuție al motorinei de la import și până la vânzarea din antrepozitul fiscal JETFLY HUB Ploiești genereazăsume importante de bani negri, care se pierd în multiplele tranzacții de pe circuitul infracțional. Dan Berendel a pus în legătură furnizorii, intermediarii și clienții, oferindu-le contracte de prestare servicii în același antrepozit fiscal JETFLY HUB, pentru a putea facilita evaziunea.

Multe dintre tranzacții sunt doar scriptice, fărămișcare fizică a mărfurilor, și au rolul de a genera TVA de recuperat prin inginerii financiare consiliate de Cristian George Lascu (fost director în Ministerul de Finanțe). Beneficiile materiale ale familiei Lascusunt acumulate într-o firmă din lanțul evazionist și primește prețuri preferențiale pentru a da un aspect de legalitate profitului obținut. E vorba mai exact defirma controlată de fiul lui Lascu.

JETFLY HUB este folosit ca punct de livrare, acționând ca prestator de servicii către terți, pentru a se exonera de prejudiciu. Acest mod de lucru este unic în România, nemaiexistaâd alt antrepozit fiscal care să presteze servicii către terți (fără a deține proprietatea produselor scutite de acciză intrate în depozit) și permițând astfel ca zeci de mii de tone de produse petroliere accizabile să fie introduse în piață prin eludarea plății taxelor la bugetul de stat.

De asemenea, din infiormațiile noastre, în depozitul JETFLY HUB SRL au fost introduse în regim suspensiv mii de tone de carburanți din Bulgaria, exportați ulterior auto către Moldova și Ucraina, în regim suspensiv de plată a taxelor. Asupra multortranzacții există acum suspiciunea că motorina nu părăsește fizic România și că este introdusă pe piața neagră a produselor petroliere, dat fiind faptul că este imposibil de controlat destinația finală trecută în documentele de însoțire a mărfurilor exportate, din cauza conflictului din Ucraina.

Toate aceste acțiuni sunt acoperite în timp prin intrarea în insolvență, falimentul sau preluarea ulterioară a firmelor „bidon” de pe lanțul de comercializare, inclusiv JETFLY HUB având o cerere de faliment în curs de judecată.

Dar să revenim la consultanții și protectorii filierei. Cristian George Lascu este inculpat în multe dosare de evaziune fiscală cu sute de milioane prejudiciu. Consiliate de personaje ca și acesta, grupările infracționale au metode variate de ascundere a prejudiciului.

Experiența căpătată în timpul în care aceste persoane au lucrat în cadrul autorităților publice este folosităulterior prin consilierea grupurilor infracționale, CV-ul și notorietatea infracțiunilor de care au scăpat prin tertipluri avocățești conferind credibilitate acestor personaje.

De asemenea, zecile de milioane – bani negri obținuti din circuitul evazionist – sunt folosite pentru rezolvarea situațiilor penale și ascunderea prejudiciilor, prin folosirea de firme fantomă, insolvențe, falimente, vânzări de firme către cetățeni insolvabili – majoritatea străini, care îngreunează și tergiversează anchetele penale și împing termenele spre prescripție.

Legat de firmele cu comportament fiscal inadecvat, controlate direct sau prin interpuși de către GheorgheChealfă, acestea au relații comerciale directe cu comercianții angro care ridică marfa de la antrepozitul fiscal JETFLY HUB.

Respectivii comercianți asigură introducerea pe piață a produselor petroliere a căror taxe au fost evazionate, întreaga rețea de distribuție fiind coordonată în principal de Paul Pop. Dacă numele nu vă este cunoscut, vă spunem noi cine este! Acesta-i autorul uneia dintre cele mai mari insolvențe din domeniul petrolier. De remarcat faptul că el nu a prejudiciat prin insolvența din trecut sutele de clienți ai Rottco (cu care a împărțit beneficiile, inclusiv din furnizarea de motorină cu taxe evazionate de la Europetrol Distribution – firma cu acționari italieni cu care Pop este în strânsă legătură), cele 28 de milioane din insolvență fiind suportate în special de către bănci.

Scheme similare de evaziune a taxelor motorinei importate au fost derulate din Cluj – depozit Denisrom, unde firmele Dea Prim Consulting Cluj și AG Petrol Energy Cluj sunt controlate de Paul Pop. Iar totul s-a realizat prin intermediul familiei Păcurar, cu care se află în relație de prietenie împreună cu Alfio Galli.

Schema prezentată se dezvoltă continuu, apar și dispar firme intermediare, care dețin atestate de comercializare fără depozitare și tranzacționează sutede milioane de lei scriptic, în vederea îngreunării procesului de prevenție și control al autorităților statului. Firmele care produc cea mai mare parte a evaziunii sunt controlate direct sau indirect de famila Chealfă (Gheorghe și George-Adrian Chealfă) astfel:

ALKAGESTA LTD. offshore din Malta, achiziționează vapoare de motorină în depozitul vamal OIL TERMINAL CONSȚANTA (OTC) de la VITOL SA, pe care o vinde cu accize suspensiv către ALIZ IMPEX SRL, care o revinde către ECO PETROLEUM SA (firmă controlată de FIONNAY LIMITED – offshore din Cipru și familia Chealfă, implicată în falimentul RAFO și dosarele de evaziune aferente). Între cele două firme – care își au birourile la aceeași adresă – există facturi de sute de milioane fără justificări comerciale, doar pentru a genera TVA de recuperat, bani care nu mai ajung la bugetul de stat;

Ulterior, motorină fără taxe este transferată într-un antrepozit fiscal din Ploiești ( JETFLY HUB SRL), de unde este vândută prin GMG ECO ENRGY SRL (firmă controlată tot de familia Chealfă, cu sediu la aceeași adresă ca primele două companii), firme care au în contabilitate plăți și facturi de „consultanță” și prestări servicii inclusiv către entități externe de unde se scot banii negri evazionați.

În același circuit de facturi este introdusă și firma aceleași familii Chealfă: ATA MGI SRL, în care este lăsat o parte din profitul evaziunii, firmă având în acționariat pe PROD REFRACT INVEST SRL,deținută tot de familia Chealfă.

Și nu ne oprim aici cu dezvăluirile. Fiindcă GMG ECO ENERGY SRL introduce în contabilitate facturi pentru mutarea profitului către DEVELOPMENT & FINANCE OIL COMPANY SRL (sediul social la aceeași adresă ca restul firmelor din rețeaua Chealfă și în acționariatul căruia se regăsesc în trecut ATA MGI SRL, menționată anterior și familia… ați ghicit,Chealfă). Din DEVELOPMENT & FINANCE OIL COMPANY SRL banii se muta în AREA GLAM EVENTS SRL – (cu acționariat familia Chealfă și sediul social pe SPLAIUL INDEPENDENTEI, nr. 294ca toate celelater firme).

GMG ECO ENERGY SRL comercializează produsele petroliere accizabile din antrepozitul fiscal JETFLY HUB SRL Ploiești la prețuri prohibite, către comercianți angro care și-au probat în timp „loialitatea” apartenenței la grup și acopera prin tranzacții succesive eludarea taxelor pe lantul de distribuție.

Majoritatea firmelor menționate au 1-2 angajați, nu au capitaluri proprii, multe au sediul în aceeași locație, fiind înființate pe numele șoferilor, paznicilor și altor persoane care nu pot acoperi prejudicul generat de evazioniști, fiind controlate de familia Chealfă.

Schema de evaziune are ca parteneri cetățenii italieni Lucio Alunni, Galli Alfio care au generat una dintre cele mai mari evaziuni petroliere din ultima perioada din UE și România, în dosarul EUROPETROL DISTRIBUTION SRL: Detalii AICI

Dintre angrosiștii regăsiți în majoritatea schemelor de evaziune menționăm: BRAVO CONSULT SRL – (controlată de familia Ciocodeică – aflată în însolvența de 57 milioane lei a firmei PLANOIL -care avea sediul la aceeași adresă cu BRAVO CONSULT), DIALAND SRL (parte din schema de evaziune SHIBA-CLUJ), DENISROM SRL CLUJ (al cărui depozit a fost folosit inclusiv în dosarul de evaziune EUROPETROL DISTRIBUTION, dar și alte dosare mai recente aflate în curs de investigație.

Europetrol Distribution a fost vândută ulterior unui cetățean bulgar în 2020 și a încetat activitatea, iar principalii comercianți angro fără depozitare au dispărut și ei sau au intrat în insolvență pentru a scăpa de răspundere (ANGHEL NG, OIL ENERGY TRADING, D.S. TOFAN, SC ROTTCO CONSULT- insolvență cu datorii de 28 milioane lei).

Rottco Consult a fost deținută de Paul Pop (fost director de vânzări Lukoil și Rompetrol), care operează în continuare prin interpuși prin firmele: DEA PRIM CONSULTING și, din septembrie 2024,pe AG PETROL ENERGY.

Paul Pop, împreună cu Lucio Alunni, Galli Alfio (administratori din trecut ai EUROPETROL) și familia Chealfă coordonează circuitele evazioniste prin livrări din Oil Terminal Constanța către antrepozitul fiscal JETFLY HUB SRL Ploiești, de unde produsele petroliere sunt introduse pe piața din România prin vânzări scriptice succesive ascundevazionarea TVA de pe lanțul de distribuție.

Prejudiciul acestor scheme de evaziune este greu de contorizat, pentru ca se generează zi de zi, dar conform estimărilor organelor de control prejudiciul doar pentru ECO PETROLEUM este de peste 30 milioane lei.

Dupa cum se poate vedea circuitul evaziunii este controlat de aceleași persoane, care au cauzat de-alungul timpului ”găuri negre” la buget de sute de milioane de lei, persoane de încredere ale oamenilor din grupul lui Dan Berendel, Paul Pop, dar și Dan Dumitru cu familia Chealfă, care au participat inclusiv la devalizarea RAFO Onești. Detalii AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.

Sfidând toate evidențele și controalele ANAF, Vama Ploiești a tergiversat ridicarea atestatului de antrepozitfiscal al JETFLY HUB, permițând până în luna august 2025 derularea schemelor de evaziune fiscală. De asemenea, contractul de închiriere pentru spațiul în care funcționa antrepozitul fiscal era expirat, proprietarul notificând autoritățile despre acest lucru și despre existența unei sentințe de executare silită și evacuare a Jetfly Hub.

Susținerea instituțională a Jetfly Hub vine și din influențele pe care SOCAR PETROLEUM le are asupra autorităților, firma azeră fiind direct interesatăde funcționarea Jetfly Hub, în care SOCAR transferămotorina cu trenul din Oil Terminal Constanța în regim suspensiv și o vinde prin livrări auto în cisterne către zeci de firme care au format în acest antrepozit fiscal una dintre cele mai mari scheme de evaziune din România.

SOCAR și ALKAGESTA (firmă de asemenea cu acționariariat azero-turc) au adus zeci de mii de tone de motorină fără taxe cu vapoare, descărcate în Constanța și revândute din Ploiești, anchete ANAF și DIICOT fiind în plină desfășurare.

Pentru a-și șterge urmele schemelor evazioniste, JETFLY HUB a intrat în insolvență, a înstrăinat activele, iar în luna septembrie 2025 a început să taie calea ferată, conductele, și să le reloce împreună cu rezervoarele în altă locație.

Prietenia administratorului Dan Berendel – Jetfly cu Ramil Azaduladze – CEO SOCAR ROMÂNIA a deschis apetitul infracțional pentru afacerile viitoare, SOCAR promițând sprijinul logistic și furnizarea de carburanți pentru relocarea activelor Jetfly pe altăcompanie și alt teren, pentru care SOCAR va folosi influența asupra Vămii pentru reautorizare.