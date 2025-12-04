Șeful Apelor Române recunoaște totul într-o înregistrare cu cameră ascunsă: „Posibil să apară dificultăţi în asigurarea apei”

O înregistrare cu camera ascunsă arată cum directorul de la Apele Române, Florin Ghiţă, declara, neoficial, că „trebuia să se spună că e posibil să apară dificultăți în asigurarea apei”, „să se aştepte că s-ar putea să scadă alimentarea”.

„Acum neoficial, ABA Buzău-Ialomiţa s-a ocupat de lucrare şi de scăderea nivelului. S-au trimis nişte hârtii, dar părerea mea este că ABA Buzău-Ialomiţa trebuia să ia toate UAT-urile, toţi operatorii, şi să explice că e posibil să apară dificultăţi în asigurarea apei. Să ştie, să se aştepte că s-ar putea să scadă alimentarea, să aibă rezerve, astfel încât din rezervele alea să poată da apă raţional. Lipsa de comunicare a fost principala problemă”, a spus șeful Florin Ghiță.

„Recunoaşteţi că asta e problema?”, a fost întrebarea reporterului Antena 3.

„Da, recunosc. Trebuia să se facă o masă rotundă. S-au făcut oficial nişte hârtii. Trebuia să se ia în calcul mai multe scenarii. Oamenii care lucrează la ABA Buzău sunt acolo de 30 de ani. Ştiau că poate apărea turbiditate mare, dar noi de la nivel central nu aveam cum să ştim asta. Nimeni nu a anticipat că vor veni ploile. V-au luat prin surprindere? Da”, este conversaţia înregistrată cu camera ascunsă de jurnal

Cu toate acestea, într-un interviu „oficial”, șeful Apelor Române, Florin Ghiță, a declarat că, din partea instituţiei sale, „a fost o lipsă de comunicare și nu s-au luat în calcul toate scenariile„.

„Avem o declarație de la Președinte, care spune că vina e la Apele Române. Așa cum a spus și doamna ministru, Corpul de Control a fost trimis la Apele Române și la ESZ. Așteptăm raportul și în funcţie de el se vor lua măsurile necesare. Acum, prioritară e reluarea apei pentru populație. Dar care a fost vina instituției pe care o conduceți? Consider că a fost o lipsă de comunicare și nu s-au luat în calcul toate scenariile, inclusiv acesta.

R: Adică viitura?

Șeful Apelor Române: „Exact”.

R: Cum n-au văzut-o specialiștii dacă a fost anunțat codul portocaliu cu 48 de ore înainte?

Șeful Apelor Române: „Nu știu. Așteptăm ancheta și o să vedem vinovații. Incidentul s-a produs când colegii au vrut să facă manevre la golirea de fund şi s-a văzut că nu funcţionează. Atunci s-a luat decizia să se scadă nivelul până la 620 metri. A fost o expertiză făcută, niște experți au luat decizia de a scădea nivelul din baraj pentru că am fi putut să ajungem într-un scenariu în care să nu mai asigurăm deloc apă în aval. Ar fi trebuit să se ia în calcul toate scenariile, inclusiv să se țină cont și de fenomene meteo, ploi, torenți.

R: Dar nu s-a întâmplat asta?

Șeful Apelor Române: „Din păcate, nu”,a spus el.

În minuta din 22 octombrie, redactată după o deplasare la barajul Paltinu a reprezentanţilor de la Apele Române, Ministerul Mediului, ABA Buzău-Ialomiţa şi ESZ Prahova, se precizează, clar, că „există riscul creşterii turbidităţii în perioada lucrărilor menţionate”.

Mai mult, „s-a luat decizia continuării lucrărilor în sistem de situaţie de urgenţă generată de riscul iminent privind întreruperea alimentării cu apă pentru populaţie şi industrie”.

Ulterior, într-o informare de la Apele Române către Prefectura Prahova, pe 6 noiembrie, se „cere convocarea de urgenţă a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă privind situaţia de la Paltinu care necesită analiză urgentă, având în vedere riscurile operaţionale şi de siguranţă. Se menţionează un risc iminent în exploatarea barajului”. Şi într-un al treilea document se vorbeşte iar de o „situaţie iminentă”.

Prefectura Prahova face publică, pe 6 noiembrie, hotărârea Consiliul Județean pentru Situații de Urgență. Prefectul Daniel Nicodim anunța că, în urma ședințelor de lucru cu reprezentanții Administrației Naționale Apele Române și Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, a luat act de posibilitatea apariției unei situații de urgență.