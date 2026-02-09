Prima pagină » Actualitate » Șeful DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României. ”DNA este o instituție atractivă. Ne ghidăm doar după lege și probe”

09 feb. 2026, 12:24, Actualitate
Șeful DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României. ”DNA este o instituție atractivă. Ne ghidăm doar după lege și probe”
Luni, Marius Voineag, procurorul șef al DNA, și-a depus candidatura în fața ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României, relatează Mediafax. 

Termenul limită de depunere a candidaturilor pentru șefiile marilor parchete a exprat astăzi, la ora 12, însă majoritatea candidaturilor importante s-au depus în ultima zi, printre care și cea a actualul Procuror șef al DNA, Marius Voineag, care a confirmat pentru Mediafax că și-a depus candidatura pentru o funcție de conducere în Parchetul General. Acesta a transmis și un mesaj în care și-a justificat candidatura.

DNA este astăzi o instituție mai puternică decât în momentul în care am preluat mandatul de procuror-șef. Acest lucru se vede în dosarele de mare rezonanță publică ce au trecut testul instanței, în numărul și complexitatea dosarelor instrumentate, în sumele efective pe care le-am indisponibilizat și care depășesc cu mult bugetul instituției.

DNA este o instituție mai bine organizată, atractivă pentru procurori, care a lucrat cauze importante alături de partenerii americani și europeni și a cărei performanță a fost recunoscută în evaluările internaționale.

Le mulțumesc colegilor din DNA și din alte instituții ale statului român pentru că, într-un climat general foarte polarizat și plin de incertitudini inclusiv legislative, am continuat să ne ghidăm doar după lege și probe”.

Marius Voineag: ” DNA trebuie să meargă cu aceeași forță înainte, fiind atentă la discuțiile din societate, dar evitând să fie prinsă în dispute politice”

Marius Voineag a ținut să precizeze că DNA ar trebui să fie în continuare atentă la discuțiile din societate, însă ar trebui să evite disputele publice: „Le mulțumesc celor din mass-media și din societatea civilă care ne-au ajutat să combatem mai bine corupția și să ne îmbunătățim activitatea. Sunt mândru de munca mea și a colegilor mei din ultimii trei ani.Știu cât de mare este responsabilitatea procurorului-șef DNA și știu că presiunile și atacurile publice sunt deseori pe măsura gravității dosarelor, așa că DNA trebuie să meargă cu aceeași forță înainte, fiind atentă la discuțiile din societate, dar evitând să fie prinsă în dispute politice”, afirmă în mesaj șeful DNA.

Voineag a subliniat că DNA este o instituție esențială pentru combaterea corupției și trebuie să rămână independentă, fără influențe politice sau derapaje spre „telejustiție”. El a afirmat că și-a îndeplinit obiectivele din mandatul de șef al DNA și anunță că a ales să candideze pentru funcția de adjunct al procurorului general deorece consideră că poate contribui mai eficient la activitatea sistemului judiciar.

DNA este o instituție mai importantă decât fiecare dintre membrii ei. Este o instituție respectată de români, care leagă natural lupta anti-corupție de activitatea noastră. Este o instituție temută de toți cei care administrează cu rea – credință resursele publice, o instituție esențială și respectată a statului român. Așa și trebuie să rămână, evitând atât tentația telejustiției, dar și a predării în fața politicului.

Mandatul meu de procuror-șef se oprește după acești trei ani. Sunt procuror de aproape 20 ani și de fiecare dată am mers acolo unde am crezut că pot avea cel mai mare impact. Sunt un om al legii și al eficienței, nu al spectacolului și conflictelor publice. Într-un peisaj instituțional în care obiectivele manageriale rămân adesea vagi sau imposibil de verificat, am ales să îmi asum ținte concrete și măsurabile, iar orice persoană de bună-credință poate evalua astăzi, dacă au fost atinse. Consider că mi-am îndeplinit obiectivele asumate pentru DNA în planul de candidatură și ies cu fruntea sus din acest mandat”, afirmă Voineag.

Voineag: ”Cred că pot contribui astăzi cel mai bine la obiectivul esențial al Justiției ca serviciu public”

Așa cum este firesc și democratic, procedura de numire a procurorilor șefi implică decizia oamenilor politici.

Într-o țară în care încrederea este puțină, iar totul personalizat și deseori demonizat, performanța DNA depinde de susținerea tuturor instituțiilor statului, inclusiv a celor politice.

În acest context, am decis, de ceva vreme, să-mi depun candidatura pentru poziția de adjunct al procurorului general al României, acolo unde cred că pot contribui astăzi cel mai bine la obiectivul esențial al Justiției ca serviciu public.

Vreau să le transmit colegilor din DNA faptul că misiunea lor este mai importantă ca oricând, iar cetățenilor să aibă încredere în curajul și profesionalismul instituției”, transmite șeful DNA în mesaj.

