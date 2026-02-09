Prima pagină » Vremea » Valul de aer polar aduce iarna înapoi în România. Unde vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius

09 feb. 2026, 13:08, Vremea
Valul de aer polar aduce înapoi iarna în România. Iată unde vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius.

Un val de aer polar aduce înapoi iarna, iar temperaturile scad simțitor. De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru următoarele două zile în București. Iar potrivit informării, de luni dimineață și până marți dimineață, vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul o să fie mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 0 grade, iar cea minimă de -6…-4 grade.

Apoi, de marți spre miercuri, temperaturile cresc aproape insesizabil. Cerul va fi mai mult noros și noaptea trecător va ninge slab, iar vântul o să sufle slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -2…0 grade.

”În special în Oltenia, se vor acumula cantităţi de apă de 5…10 l/mp şi izolat de 15…20 l/mp şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…15 cm. Ninsori slabe vor fi şi în sudul şi centrul ţării. Izolat se va forma polei sau gheţuş”, a transmis ANM pentru Gândul.

De asemenea, meteorologii au emis o avertizare cod galben, până marţi la ora 10.00, pentru Moldova şi estul Transilvaniei.

”Pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 şi -3 grade. În noaptea de luni spre marţi (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 şi -10 grade”, a transmis ANM, dar pot atinge și -15 grade C.

Totodată, este cod galben de vânt puternic, până marţi după-amiază, în sudul Banatului.

”Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăşi 70…90 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă”, a transmis ANM, pentru Gândul.

