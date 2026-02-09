Prima pagină » Știri externe » Ziua și demisia pe Downing Street. Directorul de comunicare al premierului britanic, Kier Starmer, a demisionat după doar 5 luni în funcție

09 feb. 2026, 13:47, Știri externe
Ziua și demisia pe Downing Street. Directorul de comunicare al premierului britanic, Kier Starmer, a demisionat după doar 5 luni în funcție

Tim Allan, directorul de comunicare al premierului britanic Keir Starmer, a demisionat după doar cinci luni în funcție. Demisia a venit la o zi după ce șefa de cabinet a prim-ministrului, Morgan McSweeney, a demisionat și ea, scrie The Guardian. 

Tim Allan

Demisia lui Tim Allan a survenit la doar o zi după ce șeful de cabinet al lui Starmer, Morgan McSweeney, a renunțat la rândul său la funcție. Ambii oficiali au plecat pe fondul presiunii publice și politice generate de numirea controversată a lui Peter Mandelson în funcția de ambasador. Peter Mandelson a fost numit ambasador al Regatului Unit la Washington în decembrie 2024, decizie care a devenit rapid toxică pentru guvernul Starmer.

Morgan McSweeney

Deși Starmer știa de legăturile lui Mandelson cu infractorul sexual Jeffrey Epstein încă de la momentul numirii, noile documente publicate din fișierele Epstein au arătat o relație mult mai controversată decât ceea ce se credea inițial. Noile fișiere sugerează că Mandelson ar fi trimis lui Epstein informații guvernamentale sensibile în timpul crizei financiare din 2008.

Peter Mandelson (stânga) și Keir Starmer (dreapta)

Keir Starmer l-a demis pe Mandelson din funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite în septembrie 2025, pe măsură ce primele detalii au ieșit la iveală, iar în februarie 2026, premierul și-a cerut scuze public victimelor lui Epstein. Starmer a precizat că a fost „mințit” de Mandelson în timpul procesului său de verificare pentru ocuparea funcției publice.

Această succesiune de evenimente a ridicat semne de întrebare serioase asupra judecății politice a lui Keir Starmer, iar opoziția din Marea Britanie, condusă de Kemi Badenoch, a cerut premierului să-și asume întreaga responsabilitate pentru numirea unui personaj cu un trecut atât de controversat.

