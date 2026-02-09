Câteva nume surpriză s-au înscris astăzi în cursa pentru șefiile marilor parchete din România. Actualii șefi ai Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au renunțat să-și mai depună candidaturile pentru un nou mandat în fruntea instituțiilor pe care le-au condus în ultimii 3 ani. În schimb, aceștia s-au înscris în cursa pentru adjuncți la DIICOT și Parchetul General, scrie Mediafax.

Pentru șefia Parchetului General candidează șefa DNA Iași, Cristina Chiriac , iar pentru șefia DNA – candidează ambii adjuncți ai instituției: Viorel Cerbu și Tatiana Toader .

, iar pentru șefia DNA – candidează ambii adjuncți ai instituției: . Procurorul militar Bogdan Pîrlog de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, vizează funcția de Procuror general la PICCJ sau de procuror șef al DIICOT, ultima funcție fiind dorită și de Antonia Diaconu, șefa DIICOT Pitești.

Azi expiră termenul limită de depunere a candidaturilor

Astăzi, luni 9 februarie, la ora 12.00, expiră termenul limită de depunere a candidaturilor pentru șefiile marilor pachete. Procedura legală a fost declanșată de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pe 8 ianuarie, ținând cont că pe 30 martie 2026 expiră legal mandatele șefilor Parchetului General și DNA.

Funcțiile scoase la concurs

Procurorul General al României. Postul ocupat în prezent de Alex Florența va fi vacant începând cu 31 martie 2026.

Procurorul șef DNA. Postul ocupat în prezent de Marius Voineag va fi vacant începând cu data de 31 martie 2026.

Postul ocupat în prezent de Marius Voineag va fi vacant începând cu data de 31 martie 2026. Procuror șef DIICOT. Postul ocupat în prezent de Alina Albu va fi vacant începând cu data de 14 aprilie 2026.

Postul ocupat în prezent de Alina Albu va fi vacant începând cu data de 14 aprilie 2026. Adjuncții DNA – 2 locuri ( 2 posturi vacante, una începând cu data de 29 iunie 2026)

2 posturi vacante, una începând cu data de 29 iunie 2026) Adjunct Parchetul General – 1 loc ( 1 post vacant începând cu data de 29 iunie 2026)

– 1 loc ( 1 post vacant începând cu data de 29 iunie 2026) Adjuncții DIICOT – 2 locuri ( 2 posturi vacante, una începând cu data de 29 iunie 2026).

Procurorul General Alex Florența și șeful DNA, Marius Voineag, vor o funcție de adjunct la DIICOT și Parchetul General

Potrivit unor surse din mediul judiciar, mai notează sursa citată,

Actualul procuror general al României, Alex Florența (foto sus), și-a depus candidatura pentru o funcție de adjunct la DIICOT.

Actualul procuror șef al DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru o funcție de adjunct la Parchetul General.

Actualul procuror șef al DIICOT, Alina Albu, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la șefia DIICOT.

Competitorii cheie la șefia DNA

Actualul procuror-șef adjunct al DNA, Viorel Cerbu . Un veteran al instituției, a activat în DNA încă de la înființare – PNA (2004-2013), ca procuror șef adjunct delegat al Secției I. Ulterior s-a transferat în DIICOT – Procuror şef al Serviciului de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri/Procuror şef delegat al Secţiei de combatere a traficului de droguri, pentru ca în 2019 să activeze în fruntea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Este procuror de 29 de ani. Din 2023, a fost consilier al procurorului șef DNA – Marius Voineag, ulterior a preluat conducerea Serviciului Tehnic și după aceea a fost numit adjunct al DNA. Are experiență în investigarea cazurilor pe magistrați. A fost inițial procuror de caz în dosarul DNA care vizează corupția din Portul Constanța.

. Un veteran al instituției, a activat în DNA încă de la înființare – PNA (2004-2013), ca procuror șef adjunct delegat al Secției I. Ulterior s-a transferat în DIICOT – Procuror şef al Serviciului de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri/Procuror şef delegat al Secţiei de combatere a traficului de droguri, pentru ca în 2019 să activeze în fruntea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Este procuror de 29 de ani. Din 2023, a fost consilier al procurorului șef DNA – Marius Voineag, ulterior a preluat conducerea Serviciului Tehnic și după aceea a fost numit adjunct al DNA. Are experiență în investigarea cazurilor pe magistrați. Actualul procuror-șef adjunct al DNA, Tatiana Toader. A activat din 2005 până în 2017 pe diverse funcții în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Din 2017 până 2023, Toader a fost membru al Secției pentru procurori din cadrul CSM, ca după aceea să fie numită procuror șef adjunct al DNA, în echipa Voineag.

Vlad Grigorescu, fost procuror șef adjunct al Secției judiciare penale al DNA până în 2023 , pe vremea lui Crin Bologa, și-a depus și el candidatura pentru șefia DNA. Potrivit unor surse judiciare, Grigorescu ar fi finul omului de afaceri Cristian Bălan, unul dintre inculpații din „dosarul Otopeni” al DNA. Potrivit G4Media, este și un apropiat al europarlamentarului Rareș Bogdan.

, pe vremea lui Crin Bologa, și-a depus și el candidatura pentru șefia DNA. Potrivit unor surse judiciare, Grigorescu ar fi finul omului de afaceri Cristian Bălan, unul dintre inculpații din „dosarul Otopeni” al DNA. Potrivit G4Media, este și un apropiat al europarlamentarului Rareș Bogdan. Actualul șef al Secției Judiciare al DNA, Marinela Mincă.

Actualul șef al DNA Pitești, Marius Ionel Ștefan .

. Actualul procuror Mihai Prună de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fratele Ralucăi Prună

de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fratele Ralucăi Prună Este vehiculat și numele procuroarei Alexandra Lăcrănjan. Plecată din DNA, procuroarea a vrut să se transfere la Inspecția Judiciară, a fost respinsă și, ca atare, a ajuns la Parchetul General. Este membră în Asociatia Miscarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor și președinte Liderjust.

Rivalii la șefia Parchetului General

Actualul șef al DNA Iași, Cristina Chiriac . A ajuns la DNA Iași, după ce a fost detașată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, în august 2015. Anterior, ea a mai lucrat la Parchetul Bârlad și la DIICOT, Serviciul Teritorial Vaslui. Cristina Chiriac este procurorul DNA care a instrumentat dosarul șefului CJ Vaslui al PSD, Dumitru Buzatu, prins în flagrant. Este soția judecătorului Adrian Chiriac, de la Curtea de Apel Iași.

. A ajuns la DNA Iași, după ce a fost detașată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, în august 2015. Anterior, ea a mai lucrat la Parchetul Bârlad și la DIICOT, Serviciul Teritorial Vaslui. Cristina Chiriac este procurorul DNA care a instrumentat dosarul șefului CJ Vaslui al PSD, Dumitru Buzatu, prins în flagrant. Este soția judecătorului Adrian Chiriac, de la Curtea de Apel Iași. Procurorul militar Bogdan Pîrlog de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Actualul șef al DNA, Marius Voineag.

Lui Ionuț Ciprian Spiridon, actualului prim – adjunct al Parchetului General, îi expiră mandatul pe 27 noiembrie 2027. Ca atare, postul său nu a fost scos la concurs.

Candidaturi pentru procuror șef DIICOT

Actualul procuror șef al DIICOT, Alina Albu.

Procuroarea Ioana Bogdana Albani, fost procuror şef adjunct al DIICOT.

fost procuror şef adjunct al DIICOT. Antonia Diaconu – șefa DIICOT Pitești – și-a depus candidatura șefia DIICOT. Detalii în exclusivitate despre candidatura Antoniei Diaconu AICI.

– și-a depus candidatura șefia DIICOT. Detalii în exclusivitate despre candidatura Antoniei Diaconu AICI. Actualul procuror Miron Codrin H0rațiu – șeful ST Timișoara al DIICOT.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Candidaturile pentru procuror șef adjunct DIICOT

Actualul procuror general al României, Alex Florența .

. Actualul procuror șef adjunct al DIICOT – Claudia Curelaru.

Actualul procuror Cristian Lazăr, fost adjunct SUPC/ Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara – era vehiculat că ar putea să-și depună candidatura pentru o funcție de adjunct al DIICOT.

– era vehiculat că ar putea să-și depună candidatura pentru o funcție de adjunct al DIICOT. Actualul procuror șef al DIICOT Brașov – Mihai Răzvan Negulescu – era vehiculat că ar putea să-și depună candidatura pentru o funcție de adjunct al DIICOT.

În continuare, procedurile de selecție a procurorilor în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție şi procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se vor desfășura potrivit calendarului de concurs, inițial anunțat, precizează Ministerul Justiției.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central

Șeful DNA, Marius Voineag, face lumină în cazul dosarului Coldea: „Am reușit să probăm darea de mită. Ce ne-a interesat, ne-a interesat”