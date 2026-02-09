Dan Negru, revoltat de „digitalizare”: „Supermarketul m-a angajat casier și statul m-a angajat funcționar”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru s-a arătat revoltat de digitalizare. Prezentatorul TV susține că digitalizarea a transferat munca funcționarului către cetățean.

Moderatorul a transmis că, din punctul său de vedere, reducerile de personal și modul în care clienții au preluat din atribuțiile angajaților nu se poate numi progres. Dan Negru s-a arătat deranjat de faptul că, sub pretextul digitalizării, cumpărătorii au preluat sarcini din competența angajaților. Acesta a subliniat că progresul înseamnă trecerea de la o stare inferioară la una superioară, lucru care, din punctul său de vedere, nu se poate aplica în toate cazurile în acest moment.

”Mi-au trebuit câteva zile ca să-mi plătesc impozitele prin „digitalizare”. Alea mărite

Funcționarul nu mai introduce datele, nu mai calculează, nu mai verifică. 𝗧𝗨 o faci. Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi.

Digitalizarea a transferat munca funcționarului către cetățean. Cică e progres. NU e ! Când fac eu treaba pe care o făcea omul de la ghișeu, nu e progres. E reducere de personal, dar nu e progres. Dan Negru: ” Eu, cumpărătorul, îmi scanez singur produsele și fac treaba casierului.Nici asta nu e progres” Exact ca la supermarket: eu, cumpărătorul, îmi scanez singur produsele și fac treaba casierului.Nici asta nu e progres! E minciuna-scuză ca să dați oameni afară!

Progres e când treci de la lumânare la bec. De la cal la motor.

Ca să-ți plătești impozitul, trebuie să te angajezi câteva ore la stat: să-ți faci cont, să-ți introduci datele, să-ți calculezi sumele, să-ți verifici greșelile. Supermarketul m-a angajat casier și statul m-a angajat funcționar. Doar că prețurile la supermarket și impozitele la stat au crescut.