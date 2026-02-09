Prima pagină » Știri politice » Crin Antonescu, prima reacție în scandalul din PNL, în exclusivitate pentru Gândul: „Salut declarațiile domnului Thuma! / Spune adevărul!”

09 feb. 2026, 12:45, Știri politice
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale de Ilie Bolojan. Declarațiile vin pe fondul unui război intern tot mai intens între aripa Bolojan și aripa Thuma–Rareș Bogdan, care contestă atât conducerea partidului, cât și modul de guvernare. Crin Antonescu spune, în exclusivitate pentru Gândul că, în fond, nu mai contează ce s-a întâmplat atunci, însă îi dă dreptate lui Hubert Thuma.

„Mi-am asumat integral rezultatul din alegerile prezidențiale. Fiecare știe ce și cum a făcut în campanie și, în fond, nu mai contează. Altfel, eu salut declarațiile domnului Thuma. Nu doar pentru că spune adevărul ci, mai ales, pentru că pune o problemă esențială pentru PNL (și, implicit, pentru toată scena politică): „userizare” sau respectarea programului conservator adoptat la ultimul congres”, spune Crin Antonescu pentru Gândul. 

Întrebat dacă e posibil ca Ilie Bolojan, în vara lui 2024, să fi fost deja parte dintr-un plan, Hubert Thuma a răspuns: „Eu cred că da” .

Crin Antonescu a fost trădat. Și am să vă dau și două două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte, Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candidat Crin Antonescu la Președinția României. 

Candidatul PNL la prezidenția României va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. Și știți că o campanie e mult mai mult, nu doar cele patru săptămâni de campanie propriu-zisă.

Tu ai nevoie și de o pre-campanie. Ai nevoie să te pregătești. Ai nevoie să mergi în teritoriu. Oamenii să cunoască să-ți cunoască candidatul. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte cum ar fi fost optim pentru că tot timpul în spațiul public se vorbea nu e Crin Antonescu, candidatul va fi Ilie Bolojan.

Și încă o dată vă spun: niciodată Ilie Bolojan nu a ieșit să dezmintă acest lucru. Al doilea lucru. Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a afirmat Hubert Thuma.

Puciul din PNL

Ilie Bolojan se confruntă în interior cu din ce în ce mai multe voci critice, care îi contesta atât mandatul din fruntea guvernului, cât și pe cel din fruntea partidului.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit într-un interviu pentru G4Media, în urmă cu o săptămână, despre „campaniile de atacuri” la adresa sa și a răspuns criticilor vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan.

„Nu stilul autoritar mi s-a reproșat. Înțeleg că domnul Rareș Bogdan a făcut o afirmație: de exemplu că primarii care au făcut declarații împotriva Guvernului au fost controlați prin corpul de control.

I-am dat un telefon după aceea să-mi spună dacă sunt astfel de situații, a zis că verifică și mă sună. Să spună care dintre primării – transpolitic – au fost controlate pentru că un primar l-a criticat pe premier”, a spus Bolojan.

