Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central

Lista cu înscrierea pentru selecția procurorilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din cadrul parchetelor va fi definitivată mâine, la orele 12, la Ministerul Justiției. Începe bătălia pentru posturile cele mai importante în rândul șefilor procurorilor, Parchet General, DNA, DIICOT, iar Ministerul Justiției va da această listă mâine, respectându-se dreptul fiecărui procuror de a se înscrie la această selecție.

Surse judiciare au dezvăluit pentru Gândul că actualii șefi ai celor mai importante unițăți de parchet vor fi pe această listă, adică Alex Florența (procurorul general al PICCJ), Marius Voineag (șeful DNA) și Alina Albu (șefa DIICOT) care consideră că au avut în mandatele lor rezultate bune și vor să continue strategia impusă în timpul conducerii activității procurorilor din subordine.

Cine participă la selecție

Gândul a aflat că printre numele vehiculate ca să participe la această luptă de selectie se află mai mulți procurori din teritoriu.

“La nivel teritorial se vehiculează că la conducerea DIICOT central ar vrea să ajungă actuala șefă a DIICOT Pitești, Antonia Diaconu, cunoscută ca unul dintre cei mai vehemenți și procurori haștag-rezist din magistratură.

Are aproape 18 ani de magistratură și conduce DIICOT Pitești din decembrie 2022. Ea este și coinițiatoare a scrisorii de susținere pentru magistrații care s-au plâns la Recorder de neregulile din sistemul judiciar”.

Într-un interviu din decembrie 2025 pentru Libertatea, procurorul Antonia Diaconu a afirmat că justiția e la un moment de răscruce și că asupra ei s-ar fi făcut presiuni politice și administrative în legătură cu unele dosare.

“Diaconu are, însă, probleme disciplinare la Inspecția Judiciară legate de atitudini nedemne în timpul serviciului față de colegi, celălalt personal al instanței sau al parchetului în care funcționează inspector judiciar avocați, experți, martori, justițiabili, dar și de falsificarea unor stenograme și violare a secretului corespondenței dintre avocat și clientul său, sesizare făcută de un inculpat care afirmă că a fost greșit inculpat într-un dosar de trafic de droguri”, spun sursele citate.

Șefii Parchetelor, neinvitați în comisia lui Bolojan

Aceleași surse au menționat că la conducerea DIICOT central ar vrea să vină pentru selecție și șefa DIICOT Bihor-Serviciul Teritorial Oradea, Elena Ioana Bălaj Chendereș, care ocupă această funcție cu delegație din luna septembrie 2025, pe o perioadă de șase luni. Chendereș a intrat în magistratură în 2009.

Sursele Gândul afirmă că actualul șef al DIICOT central Alina Albu este decisă să mai obțină un mandat, după ce a condus această structură specializată de parchet timp de trei ani în urma numirii făcute de fostul președinte Klaus Iohannis.

Cât despre actualul procuror general, Alex Florența, se știe că a plusat în fața președintelui Nicușor Dan cu dosarele lui Călin Georgescu, iar raportul pe care președintele l-a fluturat la summit-ul de anul trecut de la Copenhaga provine de la conducerea PICCJ.

Interesant este, însă, și faptul că nici Parchetul General, nici DNA sau DIICOT nu au fost invitate să participe la dezbaterea din comisia de lucru inițiată de premierul Ilie Bolojan pentru legile Justiției.

