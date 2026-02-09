În ce condiții îți poți scurta perioada de suspendare a permisului auto. Ce trebuie să facă șoferii care vor să conducă mai repede

Perioada de suspendare a permisului auto poate fi redusă, dar numai dacă șoferii îndeplinesc anumite condiții stricte, scrie avocatnet.ro. Una dintre noutățile introduse prevede obligația de a achita amenda contravențională înainte de depunerea cererii.

Fiecare șofer din România ar trebui să știe în ce condiții își poate reduce perioada de suspendare a permisului.

Condiții pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului

Potrivit codului rutier în vigoare, perioada de suspendare a permisului auto poate fi redusă cu o trime dacă șoferii îndeplinesc trei condiții:

Dețin permis de conducere de peste un an (șoferii începători nu pot aplica pentru reducerea perioadei de suspendare);

Promovează un test teoretic privind regulile de circulație;

Achită amenda aplicată pentru abaterea care a dus la suspendarea permisului auto înainte de depunerea cererii.

Testul teoretic este un chestionar cu 15 întrebări din legislația rutieră. Sunt declarați admiși conducătorii auto care răspund corect la cel puțin 13 întrebări.

„Verificarea cunoașterii regulilor de circulație constă în completarea unui test-grilă, ce conține 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarată «promovată» persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări”, se arată în regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Șoferii sunt testați în perioada de suspendare a permisului auto, după un program stabilit săptămânal de Poliția rutieră din localitatea de domiciliu.

Cererile pentru reducerea suspendării permisului se depun de către conducătorii auto în primele două treimi din perioada sancțiunii.

Șeful serviciului Poliției Rutiere care a emis măsura de suspendare a permisului sau, în unele cazuri, direct șeful Poliției Rutiere din cadrul IGPR iau decizia finală. Rezultatul este comunicat în termen de maximum cinci zile lucrătoare.

În cazul șoferilor care dețin un permis auto emis de o autoritate străină, reducerea perioadei de suspendare se poate solicita șefului Poliției rutiere din zona unde a fost constatată abaterea. În acest caz, permisul poate fi restituit cu cel mult o zi lucrătoare înainte de părăsirea teritoriului României.

Când nu se acordă reducerea suspendării permisului

Trebuie spus că există și situații în care cererea de reducere a suspendării permisului auto este respinsă. Iată care sunt acestea:

Conducătorii auto au cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în 12 luni de la ultima suspendare a permisului;

Șoferii au fost sancționați pentru abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului, depășirea vitezei maxime admise cu peste 70 km/h, nu au oprit la trecerile la nivel cu calea ferată sau au făcut manevre periculoase pe autostradă;

Persoanele în cauză au primit o prelungire a perioadei de suspendare sau au acumulat mai multe suspendări, dintre care cel puțin una pentru abateri grave.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce se întâmplă dacă circuli cu permisul de conducere expirat. Șoferii trebuie să fie foarte atenți la acest aspect

Schimbări majore la nivelul Europei pentru permisul de conducere la vârste înaintate

Reguli noi pentru şoferii din România, din 2026. Schimbările despre care trebuie să știe toți conducătorii auto