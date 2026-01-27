Şeful Finanţelor vorbeşte despre scandalurile din coaliţie. Alexandru Nazare: „Ne autosabotăm”

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, consideră toate scandalurile din coaliţie doar o formă de auto-sabotare a reprezentanţilor guvernamentali, menite să-i decredibilizeze în rândul românilor.

Nazare a vorbit luni, la emisiunea Sinteza Zilei, şi despre un scenariu care să vizeze schimbarea din funcţie a premierului Ilie Bolojan. replica ministrului a fost una fără echivoc: „Nici nu încape discuţie!”

„Prim-ministru Ilie Bolojan a avut un rol extrem de important. A condus acest proces, a discutat cu toate partidele, a reușit să țină un echilibru important.

Eu cred că nici nu încape discuție (schimbarea premierului, n.r.), iar (legat de) acest lucru, în PNL, din toate informațiile pe care le am, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate și acel premier să fie pus în pericol.

Și nu doar că ar fi pus în pericol. Să ne uităm un pic la chestiunile legate de stabilitate”, a mai spus Nazare.