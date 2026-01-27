Prima pagină » Actualitate » Şeful Finanţelor vorbeşte despre scandalurile din coaliţie. Alexandru Nazare: „Ne autosabotăm”

Luiza Dobrescu
27 ian. 2026, 08:18, Actualitate
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, consideră toate scandalurile din coaliţie doar o formă de auto-sabotare a reprezentanţilor guvernamentali, menite să-i decredibilizeze în rândul românilor. 

Nazare a vorbit luni, la emisiunea Sinteza Zilei, şi despre un scenariu care să vizeze schimbarea din funcţie a premierului Ilie Bolojan. replica ministrului a fost una fără echivoc: „Nici nu încape discuţie!”

„Prim-ministru Ilie Bolojan a avut un rol extrem de important. A condus acest proces, a discutat cu toate partidele, a reușit să țină un echilibru important.

Eu cred că nici nu încape discuție (schimbarea premierului, n.r.), iar (legat de) acest lucru, în PNL, din toate informațiile pe care le am, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate și acel premier să fie pus în pericol. 

Și nu doar că ar fi pus în pericol. Să ne uităm un pic la chestiunile legate de stabilitate”, a mai spus Nazare.

Ministrul de Finanţe consideră stabilitatea o condiţie fundamentală pentru atingerea obiectiveleorfiscale propuse, însă nu toate lucrurile sunt aşa cum ar trebui să fie.

„Toate aceste acuze sau discuții care au loc în presă legate de stabilitatea coaliției sunt lucruri prin care, din nefericire, ne autosabotăm.

Cu toții putem câștiga. Toată coaliția poate câștiga. România poate câștiga dacă stăm împreună și ținem o direcție comună”, a mai spus  Alexandru Nazare la Sinteza Zilei.

