Cum răspunde Ilie Bolojan profesorilor care amenință cu boicotul simulărilor pentru Examenele Naționale

13 mart. 2026, 15:56, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan a avut o reacție acidă la anunțurile sindicale potrivit cărora o parte dintre profesori ar putea refuza să se prezinte la simulările pentru Examenele Naționale în semn de protest față de politicile educaționale ale guvernului. Sindicatele din învățământ au avertizat că protestele, inclusiv boicotarea simulărilor, sunt un răspuns la „presiunile și intimidările” din sistem, care ar egala sau depăși tensiunile din grevele din trecut.

Premierul a subliniat responsabilitatea cadrelor didactice în contextul în care acestea ocupă un rol public și profesional în sistemul educațional.

„Consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională, și a dascălilor, ca atunci când suntem în serviciul public, pe o funcție mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, spune premierul.

Premierul a recunoscut faptul că unele măsuri recente, cum ar fi creșterea normei didactice, „n‑au fost populare”, dar a distins între deciziile administrative, cât de contestate ar fi ele, și „generarea de acțiuni care afectează copiii”. Bolojan susține că protestul prin neparticipare la simulări pune în pericol parcursul educațional al elevilor, ceea ce ar fi, în opinia sa, o responsabilitate pe care nu și-o poate asuma.

„Sigur că măsurile de creștere a normei didactice anul trecut n-au fost populare dar una este acest lucru și alta este să generez acțiuni care afectează copiii”, spune premierul.

Sindicatele amenință cu boicotarea simulării Examenelor Naționale

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat, marți, rezultatele referendumului privind participarea la simulările examenelor naționale.

Examenele sunt programate să înceapă săptămâna viitoare. Peste 73.000 de angajați, reprezentând mai mult de 50% dintre profesorii sindicalizați, au semnat pentru neparticipare. Aproximativ 28% dintre aceștia – circa 40.000 – au optat direct pentru grevă.

Luni, cele două federații denunțaseră deja „presiuni și intimidări nemaiîntâlnite” din partea conducerilor unităților de învățământ. „A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic”, au precizat atunci.

FSLI și „Spiru Haret” avertizează că neparticiparea la simulări reprezintă „doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, exact în perioada examenelor naționale propriu-zise”. Situația rămâne incertă în unitățile unde nu toți angajații sunt membri de sindicat. Ministerul Educației nu a comunicat deocamdată măsuri concrete.

Protest la o școală gimnazială din București. Cadrele didactice refuză simularea Evaluării Naționale și cer susținerea părinților

Ministrul Educației, Mihai Dimian, invită sindicatele la negocieri pentru a opri boicotul profesorilor la simulările examenelor naționale

