Senatorii au adoptat în unanimitate legea care îi apără pe pădurari. Imaginile de pe bodycam vor putea fi folosite în instanță

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat adoptarea în unanimitate a legii, de către Senat, prin care pădurarii nu vor mai merge singuri în păduri, ci însoțiți de bodycam-uri. Imaginile surprinse și stocate vor putea fi folosite în instanță.

Potrivit Dianei Buzoianu, „tehnologia nu mai este un lux, ci o condiție pentru un control eficient și o administrație publică orientată spre rezultate”, spune Diana Buzoianu, inițiatoarea legii, pe facebook.

Imaginile vor putea fi folosite ca probe în instanță, mai spune ministrul.

„Bodycam-urile înseamnă transparență, protecție și dovezi clare. În plus, întreg echipamentul a fost achiziționat prin PNRR.

Acum, inițiativa legislativă merge la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final”, a mai spus Diana Buzoianu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pădurarii ar putea purta body-cam-uri. Decizia finală o vor avea deputații

Diana Buzoianu ia în calcul să pună directorii Romsilva pe post de pădurari: „Reducere de 90% din actualii directori ai Romsilva”